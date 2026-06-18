Cumpărăturile second hand devin noul trend de lifestyle, nu mai sunt un motiv de jenă. Studiile arată că în ultimul an românii şi-au schimbat total comportamentul.

Pentru 6 din 10 români ies la vânătoare de chilipiruri în ultimul an, o modă mai ales în rândul tinerilor, după cum putem oberva. Ceea ce înseamnă că dintr-un grup de 10 prieteni, 8 au cumpărat cel puţin o dată, cel puţin un produs la mâna a doua.

Cei mai mulţi cumpără din magazinele fizice, dar şi platformele online vin puternic din urmă. 4 din 10 români cumpără de pe internet produse second hand.

Ne uităm acum şi la ce se cumpără cel mai mult. Şi avem în top hainele, accesoriile şi încălţămintea. Practic 70% dintre cei chestionaţi îşi înnoiesc garderoba cu piese purtate. Pre-loved. Pre-owned.

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De ce cumpărăm second-hand? Argumentul suprem rămâne cel financiar. Dar nu numai. Apar şi motivaţii mai moderne: aproape 20% spun că fac această alegere din spirit ecologic, pentru sustenabilitate, în timp ce un procent similar vânează piese rare, vintage sau de colecție.

Iar asta reiese şi din investiţiile în acest trend. Chiar dacă cei mai mulţi se rezumă la un buget modest, aproape unul din cinci români ajunge să cheltuiască peste 1.000 de lei anual pe produse la mâna a doua.