Conducerea Hamas este pe cale să anunţe dizolvarea aşa-numitului "Comitet de Monitorizare a Activităţii Guvernamentale", guvernul său de facto din Fâşia Gaza, a informat luni EFE o sursă din Cairo a grupului islamist palestinian.

Hamas este pe cale să anunţe dizolvarea guvernului său din Fâşia Gaza - Profimedia

Sursa, care a cerut să îşi păstreze anonimatul, a afirmat că dizolvarea ar urma să aibă loc chiar luni şi ar fi o măsură pentru a facilita intrarea în teritoriul palestinian a Comitetului de Administrare a Fâşiei Gaza, grupul tehnic creat după acordul de încetare a focului promovat de preşedintele american Donald Trump pentru a gestiona teritoriul palestinian, dar care încă nu a primit autorizaţia de a intra în zonă.

Autorităţile guvernului Hamas din enclavă au convocat pentru luni o "conferinţă de presă importantă" pentru a aborda "evoluţii semnificative".

În același timp, surse din Hamas și din alte facțiuni palestiniene au declarat că o nouă rundă de negocieri este așteptată să aibă loc la Cairo în următoarele două zile, cu scopul de a "reduce diferențele" privind cea de-a doua etapă a fragilului acord de încetare a focului din Fâșia Gaza.

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Potrivit relatării, Israelul a încălcat acordul în mai multe etape, anunțat în luna octombrie, a ucis peste 1.000 de palestinieni și a eliminat lideri de rang înalt ai Hamas. În același timp, mediatorii, conduși de Egipt, Qatar și Turcia, încearcă să stabilizeze acordul și să avanseze implementarea etapelor următoare, pentru a restabili calmul în Fâșia Gaza.