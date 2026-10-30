Hattrick-ul reuşit de Cristiano Ronaldo cu Al Kholood îl apropie de bariera de 1.000 de goluri înscrise

La aproape 42 de ani, legendarul Cristiano Ronaldo a fost MVP-ul meciului Al Nassr - Al Kholood, 5-3, din etapa a 12-a a campionatului de fotbal din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo continuă să înscrie goluri pe bandă rulantă în campionatul din Arabia Saudită - Profimedia

Cele două formaţii au mers cap la cap în prima repriză, 2-2, dar Cristiano a luat meciul pe cont propriu în repriza a doua şi a reuşit un hattrick, golurile sale făcând, în cele din urmă, diferenţa pe tabelă.

Graţie celor trei goluri din meciul cu Al Kholood, Cristiano Ronaldo a ajuns la cota 7 în actuala ediţie a campionatului de fotbal din Arabia Saudită, dar, mai important, a ajuns la un total de 985 de goluri înscrise în carieră, portughezul apropiindu-se la numai 16 reuşite de un moment istoric, depăşirea barierei de 1.000 de goluri înscrise.

Cristiano Ronaldo a marcat cele 985 de goluri la nivel de seniori, pentru echipele de club şi naţionala Portugaliei, în doar 1.345 de meciuri jucate.