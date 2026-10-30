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Hattrick-ul reuşit de Cristiano Ronaldo cu Al Kholood îl apropie de bariera de 1.000 de goluri înscrise

Cristiano Ronaldo continuă să înscrie goluri pe bandă rulantă în campionatul din Arabia Saudită Cristiano Ronaldo continuă să înscrie goluri pe bandă rulantă în campionatul din Arabia Saudită - Profimedia
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 14:39 | Modificat la 30.10.2026, 14:41

La aproape 42 de ani, legendarul Cristiano Ronaldo a fost MVP-ul meciului Al Nassr - Al Kholood, 5-3, din etapa a 12-a a campionatului de fotbal din Arabia Saudită.

Cele două formaţii au mers cap la cap în prima repriză, 2-2, dar Cristiano a luat meciul pe cont propriu în repriza a doua şi a reuşit un hattrick, golurile sale făcând, în cele din urmă, diferenţa pe tabelă.

Graţie celor trei goluri din meciul cu Al Kholood, Cristiano Ronaldo a ajuns la cota 7 în actuala ediţie a campionatului de fotbal din Arabia Saudită, dar, mai important, a ajuns la un total de 985 de goluri înscrise în carieră, portughezul apropiindu-se la numai 16 reuşite de un moment istoric, depăşirea barierei de 1.000 de goluri înscrise.

Cristiano Ronaldo a marcat cele 985 de goluri la nivel de seniori, pentru echipele de club şi naţionala Portugaliei, în doar 1.345 de meciuri jucate.

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