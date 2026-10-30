Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Avertismentul lui Nazare: Riscăm cartonaș roșu fără anunț

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat că România se află într-un echilibru financiar extrem de fragil, iar prima rectificare bugetară este esențială pentru accesul țării la piețele internaționale. Oficialul a atras atenția că România riscă să piardă ratingul de țară dacă nu respectă măsurile asumate, după ce agențiile de profil au transmis deja mai multe avertismente.

"Mulţumesc tuturor colegilor miniştri din acest Guvern, prim-ministrului Luca Niculescu pentru concentrare şi susţinere şi efortul pe care l-au făcut pentru a realiza în primele 10 zile de la învestire un pas absolut vital pentru parcursul României în acest an, în speţă aprobarea primei rectificări bugetare, care din punctul nostru de vedere este vitală pentru accesul României pe pieţele internaţionale", a afirmat Nazare, în briefingul care a urmat şedinţei în care Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului din 2026, potrivit Agerpres.

Acesta a mulţumit şi companiilor şi persoanelor fizice pentru eforturile lor în vederea menţinerii stabilităţii financiare a ţării.

"Reiterez mulţumirea tuturor românilor şi companiilor româneşti care au susţinut în acest an şi anul trecut, prin taxele plătite, prin eforturile pe care le-au făcut, stabilitatea financiară a României, care este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să îl menţinem. Situaţia nu este una simplă şi avem foarte multe provocări înaintea noastră", a atras atenţia ministrul Finanţelor.

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Prima rectificare bugetară din 2026 menţine deficitul la 6,2% din PIB pentru acest an, în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde de lei, cele mai mari suplimentări nete fiind prevăzute pentru sănătate, potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Finanţelor.

PIB-ul nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică. În termeni nominali, deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menţinându-se la 6,2%.

Nazare avertizează că România riscă să piardă ratingul de țară

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că menținerea ratingului acordat României de agențiile internaționale reprezintă „o curea de siguranţă extrem de importantă” pentru stabilitatea financiară a țării. Oficialul a subliniat că România se află pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, iar orice abatere de la măsurile asumate ar putea duce la pierderea acestui calificativ, potrivit News.ro.

"Ne menţinem pe ultima clasă de rating şi suntem în orice moment în pericolul de a pierde acest calificativ în lipsa unor măsuri concrete. În această vară am avut trei evaluări, cartonaşele galbene s-au dat. Orice greşeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă şi orice moment de acest gen poate genera un cartonaş roşu care vine neanunţat, pentru că agenţiile de rating pot oricând să declanşeze un comitet ad-hoc şi să-şi schimbe deciziile, de aceea trebuie să fim extrem de consecvenţi în ceea ce facem", a declarat Alexandru Nazare.