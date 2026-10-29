Guvernul Niculescu va adopta mâine o primă rectificare bugetară de urgenţă fără care spitalele şi alte servicii publice riscă să îşi oprească activitatea. Peste câteva zile va fi nevoie de încă una, dar negocierile se anunţă extrem de complicate. Ministerele cer 60 miliarde de lei. România nu îşi permite astfel de cheltuieli, a anunţat astăzi ministrul de Finanţe.

Prima rectificare bugetară adoptată de Guvernul Niculescu va acoperi urgențele din Sănătate, salariile restante din sistemul de ordine publică și subvențiile din Agricultură. Surse politice spun că banii vor veni din economiile de 10% făcute la începutul anului în toate ministerele.

"Funcționarea sistemului de Sănătate este o importanță majoră. Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor.", a declarat Luca Niculescu, premierul României.

"O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment cu încadrarea în țintele de deficit pt finalul anului.", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

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A doua rectificare bugetară a guvernului Niculescu va avea loc la jumătatea lunii viitoare.

Surse Observator spun că ministerele au cerut în total 60 miliarde lei la rectificarea bugetară. Suma reprezintă 3% din PIB și este egală cu cea plătită de Stat pt dobânzile la împrumuturi. De cealaltă parte, ministerul Finanțelor insistă pt limitarea cheltuielilor, având în vedere că deficitul asumat în 2026 este 6,2% din PIB. În plus, marile agenții de rating - Fitch, Moody`s și S&P - vor evalua din nou starea economiei, la începutul anului viitor.

"Într-adevăr ministerele au cerut această sumă de 60 miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine, trebuie să fim responsabili. Cred că în adâncul sufletului, toți ordonatorii știu că acea sumă e un pic exagerată.", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Un sondaj CURS realizat luna aceasta arată că patru din zece români cred că prioritățile Guvernului trebuie să fie reducerea prețurilor, majorarea pensiilor și a salariilor, reducerea taxelor și impozitelor.

Între timp, PSD insistă că Guvernul Bolojan ar fi lăsat moștenire datorii și facturi restante în valoare de 40 miliarde lei.

"Vom pregăti noi ministerul Finanțelor un raport pe această temă. Nu este nicio problemă, este în lucru.

28 53 Nu avem lucruri de adăugat peste ceea ce deja am prezentat.", a mai spus Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

În primele nouă luni, deficitul bugetar a scăzut cu 24 de miliarde de lei.

Proiectul OUG poate fi consultat aici.

Documente: Proiect OUG Rectificare.pdf