Noi detalii în urma dispariţiei saculul cu bani din Vama Otopeni. Femeia care a intrat în ţară cu o comoară este asistentă la Spitalul Judeţean din Bihor. Se întorcea din Dubai cu un avion privat, iar când a fost prinsă, le-a spus poliţiştilor de frontieră că bijuteriile din aur de 2,3 milioane de euro şi teancurile de bani aparţin unei persoane importante din Oradea. Suspecţi pentru furtul celor 700 de mii de euro sunt doi angajaţi ai vămii. Unul ar avea datorii la cămătari, iar celălalt şi-ar fi cumpărat de curând o maşină de lux.

Asistenta medicală din Oradea se întorcea din Dubai cu un avion privat, împreună cu fiica ei. Pe pistă le-ar fi aşteptat două limuzine. Pilotul este cel care ar fi atenţionat vameşii că femeile au multe trolere de cală. În bagaje poliţiştii de frontieră au descoperit bijuterii în valoare de 2,3 milioane de euro şi 700 de mii de euro. Comoara nu a fost declarată la intrarea în ţară aşa că a fost confirscată

"Au fost tratate ca simple corpuri delicte și au fost depuse ca atare în acea încăpere, unde nu erau asigurate mijloace minimale de acces, de control și de supraveghere necesare", a declarat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului „Europol”.

Cum au dispărut cei 700.000 de euro din camera de depozitare a Vămii Otopeni

Angajaţii ar fi trebuit să predea bunurile în trezorie. Au trimis bijuteriile, dar au păstrat banii. Cei 700 de mii de euro au fost băgaţi într-un sac de rafie cu sigiliu şi lăsaţi într-o cameră de depozitare a vămii. Hoţii au tăiat fundul sacului de rafie în care era ţinută comoara, au înlocuit valuta cu hârtii albe, iar apoi l-au cusut.

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În camera Biroului Vamal Otopeni aveau acces cel mult 20 de persoane, toti angajati. După descoperirea furtului, cercul suspecţilor s-a restrâns rapid la doi vameşi - unul dintrei ei, potrivit surselor Observator, ar fi avut datorii de peste 200 de mii de euro la cămătari.

"Este o rușine pentru autoritatea vamală, pentru faptul că această sumă consistentă, care a fost indisponibilizată la acel moment, a dispărut fără urmă până în acest moment", a mai spus Cosmin Andreica.

"Cu toții ne ducem cu gândul că e cineva de acolo, care lucrează acolo și avea suficiente date și informații să-l ajute în a-și duce la îndeplinire o asemenea faptă. Suma e destul de mare, e destul de tentantă. Poate cineva din interior a dat un pont unei persoane care are curajul să săvârșească astfel de fapte", a declarat Nicolae Cîrlan, vicepreședinte SNPPC.

Femeile au vrut să-și recupereze banii, dar au aflat că dispăruseră

Procurorii au clasat dosarul intrării frauduloase în ţară, pentru că nu au avut dovezi care să arate că banii şi bijuteriile au fost obţinute ilegal. Cand au vrut sa si recupereze bunurile, femeile au aflat ca banii au disparut.

Sumele de peste 10.000 de euro trebuie declarate obligatoriu la intrarea în țară. Cei care încearcă să evite această obligație și sunt prinși riscă să rămână temporar fără bani, să primească o amendă de până la 50.000 de lei și, în anumite cazuri, să fie cercetați penal.

"Nu există o poliță de asigurare care să acopere acest prejudiciu pentru părțile vătămate. În lipsa identificării autorilor, este clar că părțile vătămate, pe cale civilă, se pot întoarce împotriva statului", a conchis Cosmin Andreica.

Rămân in continuare mai multe intrebari: nu doar cine a furat banii, dar si cum au reusit vamesii sa iasa cu ei si de ce nu sunt controlati la iesirea din tură