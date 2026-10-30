Se schimbă regulile pentru românii care vor să producă energie verde. Instalarea panourilor fotovoltaice s-ar putea face, în anumite condiţii, fără autorizaţia de construire, conform noului cod al urbanismului.

Tot mai mulţi români îşi montează panouri fotovoltice pentru reducerea facturilor la energie electrică.

Vestea bună este că acestea pot fi montate fără autorizaţie de contruire, în condiţiile prevăzute de lege.

Panourile pot fi montate pe acoperiş sau pe anexele gospodăreşti. Proprietarii trebuie însă să anunţe în praealabil primăria.

Articolul continuă după reclamă

O altă condiţie importantă este siguranţa montajului. Acoperişul şi structura de susţinere trebuie să reziste la greutatea panourilor, dar şi la vânt puternic sau la greutatea zăpezii.

În cazul caselor cu acoperişuri vechi, trebuie verrificată rezistenţa structurii înainte de instalare. În plus, pentru conectarea la reţeaua electrică şi pentru livrarea surplusului de energie electrică, trebuie respectate separat procedurile aplicabile prosumatorilor.