Milioane de angajați români ar putea primi mai mulți bani pentru mâncare. Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei, ceea ce înseamnă până la 100 de lei în plus pe lună pentru cumpărături. Majorarea este prevăzută într-un proiect de lege, însă suma acordată depinde în continuare de angajatori.

Pentru mulți români, tichetele de masă reprezintă un sprijin important în bugetul de zi cu zi. În prezent, valoarea maximă a unui tichet este de 45 de lei, însă ar putea crește la 50 de lei. Majorarea cu 5 lei pe zi ar aduce angajaților aproximativ 100 de lei în plus pe lună.

"La cât au crescut preţurile în ziua de azi da, cred că ar ajuta foarte mult. Făceam cumpărăturile săptămânale, mai luam şi în pauza de prânz", spune o persoană.

Pentru ce folosesc mulţi angajaţi tichetele de masă

Mulți angajați nu folosesc tichetele de masă pentru a-și cumpăra meniul zilei la serviciu, ci preferă să le strângă pentru cumpărăturile săptămânale sau lunare. Așa ajung să acopere o parte din cheltuielile familiei, de la alimente până la detergenți și alte produse pentru casa.

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Majorarea ar ajuta în special angajații cu venituri mici, pentru care alimentele cântăresc tot mai greu în bugetul lunar.

"Este necesar din cauza pierderii puterii de cumpărare a celor cu venituri mici și din cauza inflației, din cauza prețurilor care au crescut", spune Marius Budăi, fost ministru al Muncii, iniţiator.

În prezent, pentru 21 de zile lucrate, un angajat poate primi 945 de lei pe cardul de masă. Numai că acest beneficiu vine și cu un cost: aproape 180 de lei sunt reținuți separat din salariu, sub formă de contribuție la sănătate și impozit pe venit.

"Ar trebui scoase aceste contribuţii de pe valoarea tichetelor de masă, ele n-ar trebui taxate deloc, tocmai pentru că raţiunea acestor instrumente este de a fi deductibile fiscal", explică Cristian Păun, profesor de economie.

Nu toți salariații vor beneficia de această creștere.

Angajatorii nu sunt obligați să ofere valoarea maximă a tichetelor.​

"Să se ia în calcul cu cât au crescut preţurile la alimente de la o lună la alta, astfel încât să se poată ajusta această valoare în funcţie de creşterea reală a preţurilor şi ele să-şi păstreze o putere de cumpărare corespunzătoare", Cristian Păun, profesor de economie.

Potrivit unui studiu, doar 4 din 10 salariați care beneficiază de tichete de masă primesc valoarea maximă a acestora.