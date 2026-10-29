Noi informaţii ar putea face lumină şi în povestea banilor furaţi de pe aeroportul Otopeni, cei 700.000 de euro confiscaţi la începutul anului de la două femei care se întorceau din Dubai. Vizaţi de anchetă sunt lucrătorii vamali care ar fi avut acces în acea camera securizată unde erau ţinuţi banii. Coincidenţă sau nu, unul dintre ei ar avea datorii la cămătari, iar un altul și-ar fi cumpărat o mașină de aproximativ 100.000 de euro la scurt timp după confiscarea bunurilor.

Ancheta este încă în desfășurare. Nu există deocamdată o concluzie oficială care să îi lege de furt pe cei menționați. O problemă în anchetă ar putea fi și imaginile de pe camerele de supraveghere, care nu vizează în mod direct încăperea securizată, ci doar holul și înregistrările s-ar șterge automat după o lună.

Dacă furtul s-a produs mai demult și imaginile nu au putut fi recuperate, anchetatorii ar putea pierde o probă importantă. Este vorba despre banii confiscați în ianuarie de la două femei, mamă și fiică, întoarse din Dubai cu un avion privat.

Ce au spus femeile despre suma de bani găsită

Femeia de 49 de ani, asistentă medicală în Bihor, ar fi spus că banii nu îi aparțin și că trebuie să ajungă la un om de afaceri din Oradea. Cele două erau așteptate de două mașini, chiar pe pistă. Asta a tras atenția, mai ales că femeile au spus că nu au niciun bun de declarat.

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Așa au început căutările și polițiștii au descoperit sute de mii de euro ascunși în ghete și pantofi de lux, dar și bijuterii evaluate la aproximativ 2,3 milioane de euro. Între timp, anchetatorii nu au găsit dovezi că banii ar proveni din activități ilegale iar dosarul inițial a fost clasat. Cea mai mare parte a bijuteriilor a fost restituită, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cei 700 de mii de euro care sunt în continuare de negăsit.