Mai sunt două luni până la Crăciun, dar mulţi au început deja să-şi facă planurile pentru meniul de Crăciun. Pentru a fi siguri că au cea mai bună carne de porc pe masă mulţi apelează la crescători particulari. În Dolj rezervările se fac din timp, iar în Bihor carnea se vinde în rate. Preţul e mai mic decât anul trecut, dar mai mare decât în supermarket.

Alin Simion este fermier și crește 70 de porci. Deși rezervările au început încă din septembrie, cererea e mai mică decât în anii trecuți. Producătorul a fost nevoit sa reducă prețul cu 2-3 lei prețul pe kilogram

"Anul trecut au fost 16,17 lei kilogramul. Din cauza importurilor. Dacă peste tot carnea adusă din afară la 10, 11 lei kg, nu mai vine omul", spune Alin Simion, fermier.

Cu cât se vinde un porc de 120 kg în perioada sărbătorilor

În perioada sărbătorilor, un porc de 120 de kilograme se vinde cu aproximativ 1.800 de lei.

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"Putem să le dăm și la sfert dacă este și jumătate, nu trebuie să fie tot porcul odată. Poate să facă patru persoane să le împartă în patru", menţionează Alin Simion, fermier.

"Iau de la cineva o jumătate, două familii luăm o jumătate de porc. Nu ne permitem să luăm un porc întreg, e cam scump", spune un bărbat.

"Ţi-am dat 500 de lei, îţi mai dau acum două. Şi îţi mai dau încă 500. Şi diferenţa o dau când se pune pe cântar", explică un fermier.

Cum banii sunt tot mai puțini, în Bihor, porcii se vând în rate

Petre Buz a achitat avansul în primăvară, iar acum a mai plătit 200 de lei. A ales mangaliţa, pentru că are carnea mai slabă şi mai puțin colesterol. Porcul va avea 150 de kilograme până de Crăciun și va costa 3.000 de lei.

"Cea mai bună este de mangaliţa. Preţul de acum nu-i scump după cum este și porumbul, cum s-au scumpit toate. Din magazin eu nu vreau să mananc", spune Pete Buz, cumpărător.

Dorel Pășcălău este fermier şi creşte 20 de porci pentru Crăciun. Rezervările au început din primăvară.

"Vine, dă un avans, ca să fiu eu sigur că vine după el. Cu o lună, o lună și ceva vine și își alege porcul", explică Dorel Păşcălău, fermier.

Ce ne recomandă autorităţile

Autoritățile ne recomandă să verificam carnea cumpărată de la fermieri de trichineloză, sau să cerem analizele de laborator.

"Nu luăm, că nu avem bani. Luăm cu bucățica. Ceafa de porc, cârnăciori proaspeţi", explică o femeie.

Cei care nu cumpară un porc întreg ajung în final, în carmangerii. Iar, aici, în perioada sărbătorilor se cumpără între 5 şi 10 kilograme de porc în medie. Cel mai adesea pulpa care este aproximativ 20 de lei pe kilogram, dar se caută şi spata de porc sau fleica la 27 de lei kg. Comercianţii ne promit că aceleaşi preţuri vor fi şi de sărbători.

În supermarketuri carnea de porc din import are un preț imbatabil cotletul de porc fără os, din Spania, se vinde cu 18 lei kilogramul, iar spata de porc cu 20 de lei. Ceafa de porc fără os, tot din Spania, costă 30 de lei. România importă 830 de tone de carne de porc pe zi.