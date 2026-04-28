Nou record pentru energia solară! Peste 40 la sută din consumul naţional a fost acoperit ieri de panourile fotovoltaice, iar cifrele s-au apropiat şi astăzi de această valoare! Tot mai mulţi români îşi instalează asemenea sisteme ca să plătească mai puţin la electricitate. Companiile care instalează panouri solare spun că cererea este de trei ori mai mare decât acum un an.

"58 de kW produşi din panourile solare. Doar 1,6 kW cumpăraţi din reţea. Şi 20 de kW din baterie. […] Foarte puţin, sub 2 lei m-a costat ieri curentul", a spus un prosumator.

În urmă cu o lună, Paul şi-a montat panouri fotovoltaice de 17 kW şi o baterie de stocare de 28 de kW. A ales un sistem cu o capacitate mai mare pentru a nu mai avea grija facturii.

"Sunt mai mulţi consumatori. 2 maşini plug-in hibrid, o mică piscină cu pompă care filtrează apa în permanenţă", a explicat prosumatorul Paul Herinean.

A făcut atent calculele şi speră că, odată cu energia venită de la soare, factura la electricitate îi va scădea cu 90%.

"În luna aprilie, care va fi o lună full cu panouri, în loc de 2.200 de lei, vom plăti sub 200 de lei", a mai spus prosumatorul Paul Herinean.

Sunt tot mai mulţi cei care îşi montează fotovoltaice. Iar boom-ul se vede clar în cifre. Avem peste 300.000 de prosumatori, cu o putere instalată totală de peste 3.500 MW. Proprietarii firmelor care instalează sistemele spun că interesul a crescut mai ales de când a început războiul din Orient.

Solicitările pentru fotovoltaice s-au triplat în 2026

"Comparativ cu primul trimestru din 2025, în primul trimestru din 2026 solicitările pentru fotovoltaice s-au triplat. [...] Cele mai solicitate sisteme sunt cele rezidenţiale, începând de la o putere de 6 kW, mergând până la 10-12, 15 kW", a spus instalatorul de fotovoltaice George Truşcă.

În paralel, tot mai mulţi prosumatori investesc şi în baterii de stocare – peste 72.000 deja au astfel de sisteme, semn că nu mai vor doar să producă energie, ci şi să o păstreze pentru momentele critice. Cum cererea e mare, şi preţurile au crescut.

"Cu aproximativ 20%, ca urmare a conflictului din Iran. [...] Toate echipamentele pe care le importăm din China vin cu preţ majorat. […] Un sistem de 6 kW era undeva la 20 de mii de lei. Astăzi, acest preţ s-a majorat la 22 de mii de lei", a mai spus George Truşcă.

În toată Europa, cererea pentru panouri solare a crescut puternic în ultimii ani, pe fondul scumpirilor la energie şi al incertitudinilor generate de conflictele geopolitice.

