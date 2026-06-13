Odată cu vacanţa de vară începe şi sezonul spargerilor de locuinţe. Hoţii profită de faptul că au teren liber şi intră în case. Cel mai eficient sistem, spun poliţiştii, rămân camerele de supraveghere. Cele mai simple costă doar două-trei sute de lei şi sunt uşor de montant, însă cele profesioniste pot depăşi 4 mii de lei şi e nevoie de un instalator profesionist.

"Pe colţurile din faţă avem două ce bat exact pe partea din faţa casei, mai avem una în lateral, ce prinde partea de curte, una pe terasa din spate, pe lateralul din partea de jos din nou două camere.", spune un bărbat.

Vlad are un sistem cu 8 camere de supraveghere care acoperă toată casa şi curtea. Toate sunt conectate la un panou principal şi pot fi accesate de pe telefon.

"Primesc pe telefon aici orice fel de alertă, pot verifica orcând.", spune Vlad.

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Pentru toate, Vlad a plătit în jur de 4.000 de lei. Dar sistemul l-a instalat chiar el.

"Nu a fost foarte, greu, dar nici uşor. A trebuit să spargem pereţii, să tragem cablurile camerelor, sunt cu cablu, nu cu wifi, doar partea de internet e cu wifi şi cartelă.", adaugă Vlad.

Sistemul deja şi-a arătat utilitatea. Până acum a speriat un hoţ care a intrat în curte, după ce furase deja ceva din casa vecină. În plus, camerele au surprins şi un urs pe stradă, iar propritearul a alertat autorităţile.

Şi Codruţ a apelat la un sistem de securitate pentru a-şi proteja casa: un video interfon instalat la poartă.

"Funcţionează ca şi cameră de supraveghere. Notifică şi trimite mesaje pe telefon în momentul în care cineva se apropie de interfon.", explică Codruţ.

"E un confort practic, de a nu mai ieşi la poartă. Facem acces de pe telefon, de pe unitatea centrală din casă.", adaugă Codruţ.

Cei mai mulţi apelează la camere simple si uşor de instalat.

"Asta e vreo 300 de lei. E şi varianta asta, care are şi ecran şi poţi face ca un apel whatsapp. Sunt căutate. Pentru bunici foarte în vârstă, pentru copii foarte mici lăsaţi acasă, pentru supravegheat animale.", spune bărbatul.

Pe cât de eficiente, pe atât de vulnerabile pot fi camerele de supraveghere. Dispozitivele pot permite hackerilor să spioneze utilizatorii. Specialiştii recomandă utilizarea unei parole puternice pentru wifi şi autentificarea în doi paşi.

"Camera wifi odată furată s-a furat cu tot cu card de memorie, nu mai acces la înregistrări. La camerele cablate, chiar dacă sunt vandalizate, îţi rămân înregistrările şi ai acces în interior la ele.", precizează Răzvan Pop, reprezentant firmă sisteme de securitate.

O cameră de supraveghere tot mai căutată în ultimul timp este cea cu opţiune de termo-viziune. Pe lângă filmatul în format normal, este capabilă să detecteze temperaturile diferitelor suprafeţe, iar într-o încăpere cu echipamente electrice poate chiar preveni incendiile.

Potrivit statisticilor, în România sunt sparte 27 de case pe zi, în perioada vacanțelor de vară.