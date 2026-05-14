Panouri fotovoltaice în rate, la asta au ajuns cei care se tem de facturile la energie, când au înţeles că statul nu-i mai ajută decât cu bani de baterii de stocare. Şi treaba merge şi-aşa. Specialiştii estimează că în câţiva ani, prosumatorii ar putea produce jumătate din cât consumă România.

George Truşcă spune că a ajuns să instaleze într-o lună şi o sută de sisteme fotovoltaice. Şi aude, tot mai des, întrebarea: "vindeţi şi în rate?".

"Comparativ cu anul 2025, în 2026, solicitările beneficiarilor pentru a achiziționa sisteme fotovoltaice în rate au crescut cu undeva la 30%, băncile au dobânzi foarte bune pentru achiziția fotovoltaicelor în rate, beneficiarul anulează factura la energie și preferă să își plătească rata la un sistem fotovoltaic cu care va rămâne.", spune George Truşcă, instalator fotovoltaice.

Plăţile se pot întinde pe o perioadă de cinci ani, iar dobânzile încep de la 9%. Un sistem de 6 kW, cu o baterie de stocare de 10 kW, costă în jur de 30 de mii de lei. Rata lunară va fi, în acest caz, până în 550 de lei. La plata în tranşe apelează şi companiile.

"Pentru persoane juridice, avem variante de leasing operaţional cu dobânzi fixe, care încep de la 4%.", explică George Truşcă.

"Am ales să mergem pe varianta de 80 kW. Factura lunară venea undeva la 10 mii de lei pe lună, mai mult. Știm, din cealaltă parte, că putem reduce costurile la jumătate cu fotovoltaicele.", menţionează Ada Pîrvulete, manager companie.

Războiul din Iran a făcut ca cererile pentru fotovoltaice să explodeze.

Avem peste 300 de mii de prosumatori în România, iar numărul lor creşte de la o lună la alta. Vara, în orele de vârf, aceştia ajung să producă şi 2 GW. Adică un sfert din consumul de electricitate al ţării noastre.

Statul vine, în acest an, cu un nou program de sprijin pentru prosumatori. De data aceasta, vor fi daţi bani doar pentru baterii de stocare.

"Rezolvăm o problemă de care ştim de ani, presiunea care a fost pusă pe sistemul naţional energetic. Au venit foarte mulţi prosumatori, prin programe similare Casa Verde, dar trebuie să rezolvăm şi partea de stocare. Sperăm ca săpt viitoare să avem şi bugetul AFM aprobat.", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"O baterie de 5 kW este în jur de 4 mii de lei. Iar preţul poate creşte în funcţie de capacitatea de stocare. La 16 kW, preţul e în jur de 10-12 mii de lei.", a mai precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Autorităţile încă n-au stabilit ce sumă vor primi oamenii pentru baterii. Vestea bună e că şi cei care au aplicat pentru programul Casa Verde vor putea beneficia de ajutorul pentru pentru baterii. Cel mai probabil, programul va începe din această toamnă.

