Industria auto din România pierde 1.200 de angajați pe lună. Declinul, cel mai grav din ultimul deceniu

Industria auto din România traversează cea mai dificilă perioadă din ultimul deceniu, pierzând în medie aproximativ 1.200 de angajați în fiecare lună. Actuala contracție a forței de muncă este cea mai lungă și cea mai îngrijorătoare din ultimii ani, potrivit unei analize Profit.ro .

După ce a atins un vârf de peste 206.000 de angajați în 2018, industria auto a pierdut aproximativ 73.000 de locuri de muncă. Numai între ianuarie 2025 și aprilie 2026 au dispărut peste 18.000 de posturi, echivalentul unei scăderi de 12%, potrivit termene.ro.

Declinul este alimentat de reducerea producției auto și de scăderea comenzilor venite din Europa, în special din Germania, de care depind producătorii români de componente. Presiunea este amplificată de creșterea costurilor și de concurența unor piețe cu forță de muncă mai ieftină.

Dacă ritmul actual se menține, numărul angajaților din sector ar putea coborî sub 130.000 până la sfârșitul anului. În plus, există și riscul ca producția anuală de autovehicule din România să scadă sub pragul de 500.000 de unități, depășit pentru prima dată în 2022.

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Probleme şi la nivel european

Vânzările de vehicule ale BMW AG şi Volkswagen AG au scăzut în al doilea trimestru din cauza unui declin tot mai accentuat pe piaţa din China, unde concurenţa tot mai mare din partea rivalilor locali şi o criză imobiliară sufocă cererea de automobile, transmite Bloomberg.

Ambii producători germani au raportat vineri o scădere a vânzărilor globale în perioada aprilie-iunie 2026, afectate de scăderile puternice din China, unde producătorii locali, conduşi de BYD Co., domină piaţa maşinilor electrice. Vânzările de automobile mărcile BMW şi Mini în China au scăzut cu 30%, în timp ce livrările grupului Volkswagen s-au redus cu 37% pe aceeaşi piaţă.

Aceste cifre vin la finalul unei săptămâni dificile pentru industria auto din Germania. Atât Porsche AG, cât şi Mercedes-Benz Group AG au raportat deja o scădere a livrărilor, şi în cazul lor principalul motiv fiind China, unde o criză imobiliară prelungită erodează puterea de cumpărare a clienţilor înstăriţi. De asemenea, producătorii germani se confruntă cu costurile ridicate ale energiei şi forţei de muncă din Europa şi cu tarifele de import impuse de preşedintele SUA, Donald Trump.

Volkswagen încearcă să răspundă la aceste provocări prin restructurări. Grupul care deţine mărci precum Porsche, Audi şi Seat intenţionează să-şi reducă gama de modele cu până la 50%, conform unui anunţ făcut joi seara, după o reuniune a Consiliului de supraveghere care nu a reuşit să ajungă la un acord asupra unor reduceri mai ample. Directorul general de la Volkswagen, Oliver Blume, era aşteptat să insiste asupra dublării reducerilor de locuri de muncă, până la 100.000, şi a închiderii a patru fabrici din Germania, dar comitetul nu a susţinut aceste măsuri mai drastice, rezultând doar planuri vagi de reducere a gamei de modele.

La rândul său, CEO-ul BMW, Milan Nedeljkovic, intenţionează să intensifice măsurile de reducere a costurilor şi luna trecută a redus drastic previziunile financiare pentru 2026. BMW se aşteaptă la o marjă operaţională care o plasează pe traiectoria de a fi cel mai puţin profitabil producător auto european.

Totuşi, au existat şi câteva evoluţii pozitive în trimestrul al doilea. Vânzările BMW au crescut în SUA şi în Europa, unde cererea de maşini electrice este în urcare. În plus, BMW a informat că iX3 urmează să ajungă la 100.000 de comenzi, iar sedanul i3 a generat "o cerere mare".

De asemenea, Volkswagen a raportat şi el o creştere a livrărilor de vehicule în Europa şi America de Nord în perioada aprilie- iunie. Portofoliul său de comenzi pentru vehicule electrice în Europa a crescut cu peste 50% faţă de sfârşitul anului trecut. Cu toate acestea, mărci importante precum Porsche, Audi şi VW au raportat o scădere a vânzărilor globale în această perioadă.