Salariu de 3.600 € și ajutor pentru chirie. Postul, disponibil pe o insulă din Europa

Dacă vă atrage ideea de a locui pe o insulă în Europa şi să primiţi şi un salariu geneos, mai aveți doar câteva zile pentru a răspunde la anunţul de angajare pentru un post de director scos la concurs de Geoparcul "Arhipelagul Vis" din Croaţia.

Instituția caută un director executiv care să coordoneze dezvoltarea UNESCO Global Geopark Viski, un teritoriu recunoscut pentru patrimoniul său geologic, natural și cultural deosebit.

Potrivit anunțului, viitorul director va avea misiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă a insulei Vis, de a colabora cu autoritățile locale din orașele Vis și Komiza, cu locuitorii, antreprenorii, organizațiile și instituțiile de cercetare, dar și cu parteneri internaționali. De asemenea, acesta va coordona echipa Geoparcului, va gestiona proiecte, va atrage finanțări și va consolida poziția arhipelagului în rețeaua mondială a geoparcurilor UNESCO.

Pe lângă salariu, se oferă și sprijin pentru chirie

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Postul este în localitatea Komiza, iar mandatul este de patru ani, cu o perioadă de probă de șase luni. Salariul brut este de 3.600 de euro pe lună, iar angajatorul oferă și o subvenție de 400 de euro lunar pentru chirie. Tot în Komiza, o companie caută un om bun la toate pentru diverse lucrări de întreţinere.

Printre atribuții se numără lucrări de reparații, amenajarea spațiilor verzi, montarea și repararea echipamentelor, pregătirea unor evenimente și intervenții după furtuni sau alte situații de urgență, scrie presa locală.

Pentru acest post, salariul brut este de 2.100 de euro pe lună. Candidații trebuie să aibă cel puțin un an de experiență într-un domeniu similar, permis de conducere categoria B şi un cazier judiciar curat.