O problemă nerezolvată de aproape o săptămână are o miză foarte mare. Vorbim despre atacul cibernetic care a scos din funcţiune toate sistemele informatice ale Agenţiei Naţionale de Cadastru. Aşadar, dacă sistemul nu revine la normal până la finalul lunii, cei care au plătit avansul pentru un apartament şi nu reuşesc să închidă tranzacţia riscă să plătească mii de euro în plus. Pentru că TVA-ul pentru ei va creşte de la 9 la 21%. O altă problemă - fără un guvern cu puteri depline, nici termenul nu poate fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă. Dar atenţie, este o situaţie care ne poate afecta pe noi toţi.

Părerile sunt împărţite atunci când vine vorba despre rezolvarea acestei probleme. În timp ce unii specialişti spun că această situaţie ar putea fi rezolvată în 3-6 luni, cei de la Cadastru spun că au început deja reabilitarea infrastructurii cibernetice. Se fac toate verificările, iar sistemele vor fi operaţionale etapizat.

Serviciile sunt însă indisponibile în acest moment. Specialiştii în cybersecurity afirmă că principala problemă a fost reprezentată de parolele foarte simple folosite de administratorii reţelei, dar şi de angajaţii instituţiei. Parolele au putut fi sparte foarte uşor. Hackerii care au pus mâna pe bazele de date ar fi avut acces la informaţii de luni bune.