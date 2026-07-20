Grindeanu propune o comisie de criză pentru legile PNRR: "Nu votăm legea salarizării în forma actuală"

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a propus, luni, înfiinţarea unei comisii de criză pentru legile PNRR, care să funcţioneze până la instalarea unui guvern cu puteri depline.

"România nu trebuie să fie terenul de joacă al nimănui. Românii s-au săturat văzând cum partidele îşi măsoară orgoliile la televizor, în timp ce legile din PNRR trenează şi afectează şi mai mult stabilitatea economică a ţării. De aceea, transmit de aici, din Parlament, un avertisment serios tuturor partidelor, să lase politica deoparte şi se arate că singura preocupare este legată de economie şi PNRR", a afirmat Grindeanu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

Grindeanu, despre legea salarizării

El a precizat că în Parlament există patru proiecte de lege din cele şase restante. "În continuare, legea salarizării şi legea integrităţii nu au fost depuse la Parlament", a adăugat liderul PSD. În ceea ce priveşte proiectele existente, Grindeanu a spus că PSD adoptă o poziţie favorabilă pentru anumite legi. "Legea privind modificarea Codului Administrativ este ok şi o susţinem. Legea privind sistemul de recompensare a performanţei pentru angajaţii din ANAF şi Vamă este ok şi o susţinem. Legea privind privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire, care a picat în iunie la Senat, aşa cum bine ştiţi, din lipsă de voturi, o susţinem în forma care conţine amendamentele depuse de PSD şi UDMR", a detaliat preşedintele Camerei.

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El a adăugat că PSD susţine Codul Urbanismului cu anumite condiţii. "Codul Urbanismului este ok şi îl susţinem, dar cu menţiunea că pentru Bucureşti autorizaţiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală conform referendumului, dar mandatul următor. Nu suntem de acord să susţinem acest demers acum, când în funcţia de Primar General se află un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că ar fi luat şpagă ca să dea autorizaţie", a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a arătat că toate aceste patru legi însumează însumează peste 3 miliarde de euro, bani pe care România îi poate folosi pentru a continua construcţia de autostrăzi, spitale şi şcoli. El a anunţat că este exclus ca PSD să voteze proiectul legii salarizării în forma actuală. "În ceea ce priveşte legea salarizării, am fost informat de către colegul meu. Florin Manole a finalizat întâlnirile cu sindicatele. PSD lucrează în acest moment, împreună cu organizaţiile sindicale, la o serie de amendamente consistente, prin care să facem o lege mai echitabilă şi care să respecte şi anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care nemulţumeşte pe toată lumea şi care taie din banii profesorilor, medicilor şi militarilor. Este exclus ca PSD să susţină această variantă. Repet, exclus", a anunţat liderul PSD.

În ceea ce priveşte legea integrităţii, PSD aşteaptă ca acest proiect să ajungă până la urmă în Parlament şi, potrivit lui Grindeanu, "va susţine doar o variantă care nu slăbeşte la ordin politic din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate". "Îmi doresc ca cei din USR să înţeleagă că nu se pot folosi de urgenţa PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil şi n-ar avea votul nostru", a adăugat el. Preşedintele PSD a concluzionat că "este evident că în acest moment România este neguvernată".

"Instituţiile statului sunt paralizate din cauza acestei crize guvernamentale. Spitalele de copii, aşa cum am văzut, suferă pentru că posturile din sistemul de sănătate sunt blocate. Preţurile la carburanţi cresc de la o zi la alta, pentru că nu se ia nicio măsură. Şi încă ceva extrem de grav: platformele critice ale statului român, cum este cea de la Agenţia Naţională de Cadastru, sunt supuse unor atacuri cibernetice în serie. Rezultatul este că această piaţă, cea imobiliară din România, în acest moment este complet blocată, iar în lipsa unei reglementări urgente cei care şi-au antamat locuinţă cu TVA de 9% vor fi nevoiţi să plătească 21% de la 1 august".

În tot acest context, Sorin Grindeanu a lansat propunerea de a se constitui o comisie de criză la nivelul Parlamentului. "Având în vedere toate aceste aspecte şi multe alte lucruri urgente care ţin de administrarea curentă a ţării, lansez o invitaţie către toate grupurile parlamentare. Propun să înfiinţăm, dacă vreţi, o comisie de criză la nivelul Parlamentului, care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României - şi unele dintre ele le-am enumerat mai devreme, în afară de PNRR. Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui, alături de legile din pachetul PNRR, tematica principală pentru a fi susţinute în această sesiune extraordinară, organizată cât mai curând posibil. Indiferent de opţiunile politice, cei aleşi în Parlament au datoria de a elabora sau de a colabora pentru elaborarea şi adoptarea reglementărilor urgente pentru deblocarea funcţionării statului şi pentru protejarea intereselor celor care i-au votat. Această comisie de criză ar putea să funcţioneze în mod normal, dacă şi ceilalţi sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcţional cu puteri depline", a transmis liderul PSD.