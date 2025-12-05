Antena Meniu Search
Donald Trump, distins cu Premiul FIFA pentru Pace: "Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur"

Președintele SUA, Donald Trump, a primit vineri Premiul FIFA pentru Pace, la evenimentul de tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale. În cadrul ceremoniei, trofeul, o medalie și un certificat i-au fost înmânate de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a salutat angajamentul său pentru pace.

de Redactia Observator

la 05.12.2025 , 20:51
Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace, potrivit News.ro.

Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, "în semn de recunoştinţă pentru acţiunile sale de a promova pacea în lume".

"Puteţi conta mereu domnule preşedinte pe susţinerea mea, a lumii fotbalului în eforturile pentru pace", i-a spus Gianni Infantino preşedintelui american. 

"Am salvat milioane de vieţi. Congo, India - Pakistan. Este o onoare imensă, Gianni. Mulţumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur acum. Vom continua la fel", a spus Donald Trump.

Redactia Observator
