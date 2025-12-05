Alimentarea cu apă ar putea fi reluată în noaptea aceasta în Prahova şi Ilfov, după opt zile în care şcoli, spitale şi companii de producţie au fost închise din cauza crizei şi peste 170 de mii de oameni nu au avut apă potabilă. Premierul promite sancţiuni, dar abia săptămâna viitoare, când va fi gata raportul complet al şirului de erori.

Deşi testele de calitate nu s-au terminat, premierul a cerut reluarea alimentării cu apă, cu un avertisment.

"Nu există deci garanţia că această apă este potabilă, dar faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a funcţiona instalaţiile, înseamnă un lucru foarte important şi fiecare zi câştigată este importantă pentru oameni", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Oamenii vor afla abia luni dacă apa de la robinet este bună şi de băut. Reluarea alimentării a fost decisă după ce guvernul a studiat raportul preliminar despre golirea barajului Paltinu. Premierul aşteaptă acum concluziile finale înainte să treacă la demiteri. Deocamdată nu este dispus să o dea afară pe ministra Mediului, cum a cerut PSD.

"Astazi nu este timp ca să schimbăm caii în mijlocul apei. Un ministru, cât timp are subordonaţi, care au responsabilităţi explicite, nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate", a mai spus premierul.

Între timp, la Câmpina, localnicii stau în continuare la cozi ca să primească apă de băut.

"Deocamdată apa îmbuteliată este singura sursă de apă potabilă pentru localnicii din Câmpina. Fiecare poate să primească câte două sticle cu apă, dar doar pe baza cărţii de identitate", a transmis reporterul Observator Bogdan Dinu.

Reporter: Vă ajung două sticle pe zi?

Localnic: Încercăm. Ne descurcăm.

"Eu am prins şi bune şi rele, de era pâinea pe cartelă. De toate. Ei, ca acum, nu", a spus un bărbat în vârstă de 75 de ani.

Afacerile din zonă suferă şi ele din cauza crizei. Hotelurile şi restaurantele din Câmpina stau închise de o săptămână.

"Situaţia este dezastruoasă. Nu ne putem desfăşura activitatea nici la hotel, nici la restaurant. Am anulat toate rezervările", spune reprezentantul unui hotel.

Primăria din Câmpina avertizează - problema nu dispare odată cu reluarea alimentării cu apă. Scurgerea de la barajul Paltinu nu a fost reparată încă.

Iar barajul de rezervă de la Voila care trebuie să asigure apă în cazul unei avarii este nefuncţional din cauza unei conducte defecte. Autorităţile locale au cerut ministerului Mediului puţuri de mare adâncime în oraş.

"În ceea ce priveşte surse alternative de furnizare a apei, aceste investiţii nu le putem susţine de la bugetele locale. Pe mine m-a deranjat când am aflat de la televizor că prin Câmpina a trecut doamna ministru şi nu s-a oprit măcar cinci minute să ne întrebe pe noi dacă mai putem", a declarat Irina - Mihaela Nistor, primar Câmpina.

170.000 de oameni din 13 localităţi sunt afectaţi de lipsa apei.

