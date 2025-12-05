Șocul trăit de o americancă după ce a primit factura la curent. Ce se ascunde în spatele costurilor uriașe

Creșterea accelerată a costurilor la electricitate și investițiile masive în modernizarea infrastructurii energetice îi împing pe mulți americani, precum Stephanie Tate din Illinois, la facturi tot mai greu de suportat și la soluții alternative precum energia solară, scrie CNN.

După primii trei ani în noua ei casă din Illinois, iarna trecută facturile la energie au explodat brusc, ajungând la 400 de dolari pe lună. Stephanie Tate a chemat trei tehnicieni diferiți pentru a-i verifica instalația HVAC și centrala, însă nu au găsit nicio defecțiune. Nici izolația casei nu avea probleme, iar geamurile noi și eficiente energetic nu au schimbat situația. "Nu a contat deloc", spune ea.

Vara, facturile au urcat și mai mult, din cauza consumului necesar pentru aerul condiționat. Femeia încerca să folosească încălzirea și răcirea cât mai puțin, menținând iarna temperatura sub 20 de grade Celsius, iar vara setând aerul condiționat la 24 de grade Celsius.

Analizând facturile în detaliu, a descoperit ceva surprinzător: taxele de distribuție, costurile pentru întreținerea stâlpilor, cablurilor și rețelei, erau uneori aproape la fel de mari ca energia efectiv consumată. "E ridicol", spune Stephanie. "Totul s-a scumpit, iar creșterea prețului la electricitate este amețitoare."

În Statele Unite, mulți clienți trec prin același șoc. Din septembrie 2024, tarifele pentru consumatorii casnici au crescut cu 7,4% la nivel național, potrivit Agenției pentru Informații Energetice. Illinois are a treia cea mai mare creștere din țară: 20,6% într-un an.

În cazul lui Stephanie, compania Ameren explică majorările prin costurile mari de producere a energiei, achiziționată de la furnizori terți. Totodată, utilitatea investește masiv în modernizarea rețelei, iar aceste cheltuieli sunt transferate treptat consumatorilor.

La nivel național, infrastructura electrică îmbătrânită necesită investiții uriașe. În ultimii cinci ani, companiile au crescut cheltuielile pentru transportul și distribuția energiei cu zeci de miliarde de dolari, în timp ce costurile echipamentelor, precum transformatoarele, au crescut accelerat din cauza perturbărilor din lanțurile de aprovizionare, scrie CNN.

În plus, furtunile, incendiile, inundațiile și fenomenele extreme obligă companiile să facă investiții suplimentare pentru a întări rețeaua. Cererea de energie crește exponențial, mai ales din cauza centrelor de date, a industriei în expansiune și a electrificării locuințelor, vehiculelor și fabricilor.

Nemulțumită de facturile tot mai mari, Stephanie a decis în acest an să instaleze panouri solare și un sistem de baterii pentru locuință. Investiția a fost costisitoare, dar se așteaptă ca reducerile fiscale federale și statale să acopere jumătate din sumă. Speră ca noul sistem să-i reducă semnificativ costurile și să-i ofere independență energetică în perioadele cu furtuni severe.

Totuși, chiar și cu energia solară, femeia va continua să plătească taxele de distribuție pentru a rămâne conectată la rețeaua Ameren. Chiar și așa, spune că este optimistă. "Sunt doar incredibil de frustrată de aceste facturi. Nu pare logic să fie atât de mari, atât de repede."

