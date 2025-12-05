Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.

Furnizarea apei în localităţile afectate în ultimele zile, reluată vineri seară. Apa nu este potabilă - Profimedia

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat vineri seara hotărârea privind măsurile care se vor lua pentru începerea furnizării apei cu restricții către localitățile afectate, progresiv începând cu ora 23.00.

"Aceasta va fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere de la nivelul grupurilor sanitare!", se arată într-un comunicat postat pe site-ul Prefecturii Prahova.

Hotărârea cuprinde o serie de măsuri ce vor fi implementate la nivelul operatorilor de apă, DSP Prahova, ISU Prahova și primăriilor afectate.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile anunță că se interzice utlizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinților, spălarea alimentelor și gătit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va transmite mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din rețea, în intervalul orar 6.00-22.00.

"Până la anunțul oficial al autorităților privind siguranța consumului de apă din rețea, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova și Hidro Prahova vor continua distribuirea de apă îmbuteliată din rezervele de stat și de la parteneri", se mai spune în comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi încuraja copiii spre o carieră în gaming? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰