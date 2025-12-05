Capitala care produce un sfert din economia naţională îşi alege duminică noul primar, care trebuie să rezolve urgent problemele grave ale metropolei. Ultimele sondaje arată că va fi o luptă strânsă între Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu ar putea fi, însă, surpriza scrutinului. Bucureştenii care nu s-au hotărât până acum cu cine votează i-ar putea trimite la Primăria mare. Primii trei candidaţi cu şanse reale au participat la o dezbatere transmisă de Antena 1.

În cel mai recent sondaj dat publicităţii, în urmă cu câteva ore, de CURS şi Avangarde, candidatul PSD Daniel Băluţă are 27%, Ciprian Ciucu, PNL, 24%, iar Cătălin Drulă este cotat cu 21%. Anca Alexandrescu este cu trei procente în spatele candidatului USR. Alt studiu, prezentat tot astăzi, de institutul de cercetare ARA, la comanda Antena 3 CNN, plasează candidaţii în aceeaşi ordine, cu mici diferenţe în cazul lui Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă. În toate sondajele, candidatul PSD a fost pe primul loc. Liberalul a oscilat între locul doi şi trei, unde astăzi este Cătălin Drulă. Candidatul USR care în studiul INSCOP de ieri era pe locul patru.

Campania electorală se încheie sâmbătă, la ora 7 dimineaţa

Acum, pe patru este candidata susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, deşi alte cercetări au plasat-o pe doi, la diferenţă infimă de Daniel Băluţă. Datele au fost stabilite pe baza răspunsurilor date de bucureştenii care au declarat că vor vota sigur duminică: 55% sunt decişi să meargă la urne. Câştigătorul ar putea fi stabilit de indecişi care reprezintă aproape 20 la sută dintre alegători. În seara aceasta, primii trei candidaţi au stat faţă în faţă cu Alessandra Stoicescu, la "Alege bine pentru tine". Au vorbit despre planuri şi viziuni pentru Bucureşti.

"Eu candidez pentru oameni, iar scopul pentru care eu candidez este acela de a creşte calitatea vieţii oamenilor şi pe de altă parte de a scădea costul vieţii de zi cu zi. Am dat ordinul pentru magistrala M4, gara de nord, gara progresul. Vin în faţa oamenilor cu finalizaea spitalului Marius Nasta, un proiect din bani europeni de 100 de milioane de euro ce va fi gata la anul, dar şi cu promisiunea din 2028 voi termina o maternitate", a declarat Daniel Băluţă. "Sunt încrezător pentru că merg pe stradă foarte mult, vorbesc cu oamenii, ma încurajează şi din ce îmi spun, cred că voi câştiga alegerile. Vreau să fiu un primar curajos care să ia deciziile corecte. Nu poate ăntotdeauna populare, cdar corecte pentru oraş. Pentru că această experienţă de 5 ani ca primar de sector am văzut că dacă am luat la timp deciziile corecte şi nu m-am uitat neapărat la sondaje, până la urmă, oamenilor le a plăcut. S-au bucurat de deciziile corecte", a declarat Ciprian Ciucu. "Cred că trebuie schimbat şi centrul şi tot oraşul. Trebuie să aibă coerenţă, rolul PMB să fie un director. Noi avem această pb înnebunitoare a traficului, eu am estimat că se poate rezolva în 10 ani printr un plan unic metropolitan, rezolvare se va vedea şi peste un an, doi", a declarat Cătălin Drulă.

Campania electorală se încheie la ora 7 dimineaţa. Urnele se vor deschide duminică, tot la 7 dimineaţa. Duminică, de la ora 20.00, la Observator te aşteaptă o ediţie specială moderată de Alessandra Stoicescu. Vei afla primele rezultate ale alegerilor - cine va fi următorul primar al Capitalei, al doilea cel mai votat om după preşedintele României.

