Răzvan Burleanu, după tragerea la sorţi a grupelor CM 2026: "Ne motivează şi ne provoacă enorm"

Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm, susține Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale.

Aflat la Washington DC, președintele FRF a salutat repartizarea în grupa D a României, dacă va trece de play-off.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washingtong DC ar fi fost unul lung și dificil.

Ca să se califice la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare. Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia în grupa D.

