Prognoza meteo 8 decembrie - 5 ianuarie. Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. În această perioadă, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.

"Valorile termice vor fi în creștere și se vor situa peste cele specifice perioadei în majoritatea zonelor, dar mai ales în vest, nord și centru. La începutul intervalului va ploua slab în nordul și centrul țării, iar la altitudini mari, la munte, trecător vor fi precipitații mixte. Se mențin condițiile ca local să se formeze ceață. În intervalul sărbătorilor de iarnă, inclusiv în perioada Crăciunului și a sfârșitului de an, se va menține tendința de vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă", spun specialiştii ANM.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în toată România. Precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, conform estimărilor meteorologice pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.

Prognoza meteo 8-15 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 15-22 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Prognoza meteo 22-29 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile. Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo 29 decembrie - 5 ianuarie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. În nord-vestul țării se va manifesta o tendință ușor deficitară a precipitațiilor.

