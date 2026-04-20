Video Instabilitatea politică pune presiune pe buzunarele românilor. Ce spun analiștii despre evoluția economiei

Revenim aşadar la haosul politic, care este decontat de fiecare dintre noi. Criza din coaliţie frânează rezolvarea problemelor legate de deficitul bugetar, datoria publică şi inflaţia ridicată. Pe scurt, criza politică o adânceşte pe cea economică pentru că pune paie pe foc într-o perioadă în care populaţia este deja sufocată de cheltuieli. 

de Greta Neagu

la 20.04.2026 , 13:42

Românii plătesc oalele sparte ale acestei ciondăneli politice. Este mesajul clar, tranșant, din partea analiștilor care au spus că vom fi primii care vom plăti acest scandal politic. De altfel, România are o datorie publică ce a depășit nivelul critic de 60% din produsul intern brut. Iar dacă vorbim despre dobânzi, acestea au trecut în 2025 de nivelul de 50 de miliarde de lei, adică un nivel de patru ori mai mare față de cel din 2019.

În același timp, problema deficitului bugetar, de care guvernul trebuia să se ocupe în această perioadă, generează inflație. Adică vom avea prețuri tot mai mari la raft, iar incertitudinea și neîncrederea investitorilor vor pune presiune pe cursul de schimb. În perioadele de criză, leul se depreciază, iar importurile vor fi mai scumpe și tot ceea ce vom cumpăra va fi mai scump.

Deja asistăm la un val de concedieri în economie, un val ce se va amplifica în perioada următoare, spun specialiștii. Deja vedem și un consum încetinit, ceea ce duce la gândul că nu vom avea o creștere economică așa cum sperau analiștii pentru acest an. Și, desigur, lipsa de capital va duce la creșterea dobânzilor și la rate mai mari.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, efecte în lanț în această perioadă, în situația în care această criză politică nu se va sfârși, iar economia nu-și va putea relua redresarea.

Înapoi la Homepage
“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman
EXCLUSIV | Dana Badea, prima reacție după ce s-a scris că are cancer! Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a ieșit din minți
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de un alt Guvern?
Observator » Ştiri economice » Instabilitatea politică pune presiune pe buzunarele românilor. Ce spun analiștii despre evoluția economiei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.