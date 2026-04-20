Revenim aşadar la haosul politic, care este decontat de fiecare dintre noi. Criza din coaliţie frânează rezolvarea problemelor legate de deficitul bugetar, datoria publică şi inflaţia ridicată. Pe scurt, criza politică o adânceşte pe cea economică pentru că pune paie pe foc într-o perioadă în care populaţia este deja sufocată de cheltuieli.

Românii plătesc oalele sparte ale acestei ciondăneli politice. Este mesajul clar, tranșant, din partea analiștilor care au spus că vom fi primii care vom plăti acest scandal politic. De altfel, România are o datorie publică ce a depășit nivelul critic de 60% din produsul intern brut. Iar dacă vorbim despre dobânzi, acestea au trecut în 2025 de nivelul de 50 de miliarde de lei, adică un nivel de patru ori mai mare față de cel din 2019.

În același timp, problema deficitului bugetar, de care guvernul trebuia să se ocupe în această perioadă, generează inflație. Adică vom avea prețuri tot mai mari la raft, iar incertitudinea și neîncrederea investitorilor vor pune presiune pe cursul de schimb. În perioadele de criză, leul se depreciază, iar importurile vor fi mai scumpe și tot ceea ce vom cumpăra va fi mai scump.

Deja asistăm la un val de concedieri în economie, un val ce se va amplifica în perioada următoare, spun specialiștii. Deja vedem și un consum încetinit, ceea ce duce la gândul că nu vom avea o creștere economică așa cum sperau analiștii pentru acest an. Și, desigur, lipsa de capital va duce la creșterea dobânzilor și la rate mai mari.

Articolul continuă după reclamă

Așadar, efecte în lanț în această perioadă, în situația în care această criză politică nu se va sfârși, iar economia nu-și va putea relua redresarea.

Greta Neagu

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰