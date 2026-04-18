Investiţie de 3,5 mil.€ într-o comună din Alba. Un gigant alimentar din Europa deschide o nouă fabrică

Într-o comună din Alba se va construi o fabrică de procesare a laptelui cu o capacitate de producție de 150.000 de litri pe zi. Cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa pregăteşte o investiție de 3,5 milioane de euro, scrie Ziarul Unirea.

Investiţie de 3,5 mil.€ într-o comună din Alba. Cel mai mare producător de lapte din Europa deschide o fabrică - Ziarul Unirea

Proiectul a primit, vineri, undă verde, potrivit Direcţiei Judeţene de Mediu Alba. Noua fabrică de procesare a laptelui se va construi pe un teren din comuna Berghin, în vecinătatea unei ferme de bovine.

Proiectul este evaluat la 3,5 milioane de euro. Operațiunile de edificare a noii fabrici sunt planificate să înceapă în septembrie/octombrie 2026, potrivit sursei citate.

"Prin proiectul propus se dorește construirea unei fabrici de procesare a laptelui. Folosința actuală a terenului 46.894 mp. arabil, destinație conform PUG, PUZ si RLU – destinație zonă agro-zootehnică. Certificat de urbanism nr. 2/12.01.2026 emis de primăria Comunei Berghin în scopul – Construire fabrică de procesare lapte, loc. Berghin, nr. f.n., comuna Berghin, jud. Alba", se arată în preambulul prezentării proiectului DN AGRAR Straja SRL.

Fondat în 2008 ca o afacere de familie de către Jan Gijsbertus de Boer, DN Agrar Group este cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa și una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România. Compania își desfășoară activitatea în inima Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara, având cinci ferme de mari dimensiuni și un efectiv de animale de peste 17.000 de capete și gestionând 10.000 de hectare de teren agricol și două unități de compost cu o capacitate de 14.000 de tone de îngrășământ organic pe an.

