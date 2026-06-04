A venit vremea să ne bucurăm de tot ce are litoralul să ne ofere, dar să nu uităm să fim și precauți! O zi obișnuită la plajă s-a transformat în prima misiune contracronometru a salvamarilor, din acest sezon. Deși steagul roșu care interzice scăldatul în mare era ridicat în Eforie, mai mulți tineri au intrat în apă. În doar câteva momente, unul dintre ei a fost prins de curenții puternici și purtat spre larg. Însă, din fericire, salvamarii au acţionat imediat şi l-au scos teafăr din apă.

În primul rând, turiștii trebuie să fie foarte atenți la steagurile care sunt arborate pe foișoarele salvamarilor. Steagul roșu care este arborat și astăzi înseamnă scăldatul interzis, și asta pentru că sunt curenți puternici și înșelători chiar și la mal. Steagul galben înseamnă că în apa o voie să intre doar înotătorii experimentați.

De asemenea, salvamarii trag un semnal de alarmă și spun că sunt zone periculoase pe întreg litoralul românesc. De exemplu, în Mamaia, în dreptul Pasarelei, se formează curenți foarte puternici, iar aici, în sudul litoralului, mai ales pe sectoarele de plajă unde au fost făcute lucruri de nisipare, intrarea este foarte abruptă, iar în apă se formează gropi adânci de 2, chiar și de 4 metri, care sunt gropi extrem de periculoase.

Pericol pe litoral

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De asemenea, turiștii care vor veni la mare în familie, părinții care vor veni alături de cei mici, trebuie să fie foarte atenți și să-i supravegheze pe copii, inclusiv la mal, pentru că vă spuneam că aici curenții rip se formează și sunt extrem de puternici.

"Curenții sunt foarte puternici, atunci când este marea agitată și sunt valuri mari, mici cum sunt, valurile formează curenți. Atunci încep pericolele, atunci oamenii sunt puși în pericol și sunt trași către larg de curenți. Valul vine către mal, pe undeva trebuie să se întoarcă apa. Atunci se formează curenții ăștia rip pe unde se întoarce valul către exterior și iau către larg tot ce prind în cale. Sfatul nostru pentru turiști este, ca în fiecare an, să respecte semnificația steagurilor arborate, să ne asculte sfaturile pentru că suntem pentru ei. Dacă totuşi a intrat în apă şi a riscat şi este prins de curenţi şi luat către larg, dacă se lasă în voia curentului o să fie dus către larg şi îl întoarce prin altă parte, o să+l întoarcă valurile către mal. Dacă se panichează e o luptă pierdută", a declarat Gelu Vătămănescu, șef salvamari Eforie.