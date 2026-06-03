Atenţie la bagaje! Companiile aeriene au început să controleze la centimetru dimensiunile bagajelor de mână. Regulile diferă, iar un troler inclus în preţul biletului la o linie aeriană poate fi taxat mai scump decât tichetul la alta. Uniunea Europeană promite reguli unice pentru valizele de cabină, dar măsura întârzie să intre în vigoare.

Tot mai mulţi pasageri se plâng de verificările severe. Un bagaj mai mare cu câțiva centimetri decât cel inclus în preţ este taxat cu sume cuprinse între 20 şi 80 de euro, mai frecvent de companiile low-cost.

"Am avut probleme o dată pentru că nu am fost atentă și nu am verificat pe site-ul companiei dimensiunile. Și am plătit în plus. [Cât?] În jur de 70 de euro."

"Depinde de linie. Am văzut că la low-cost sunt mai aspre controalele."

Articolul continuă după reclamă

"Sunt foarte atent la aceste lucruri și verific și greutatea, și dimensiunile. Verific la fiecare companie înainte", spun românii.

Normele diferă în funcţie de linia aeriană

Majoritatea liniilor aeriene acceptă bagaje de mână cu mărime standard, însă normele diferă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În ultima vreme, angajații de la porțile de îmbarcare sunt stimulați financiar să depisteze orice bagaj sau troler care poate fi taxat suplimentar.

"Bagajele de mână sunt cele care pot oferi companiilor aeriene un venit suplimentar neașteptat, neplanificat. [...] E neplăcut că, deși călătorim cu diferite companii aeriene, cu același tip de avion, să trebuiască de la una la alta să avem bagaje de dimensiuni și greutăți diferite", a spus specialistul în drepturile pasagerilor Ramona Colea.

Parlamentul European discută de mult despre același standard pentru toate liniile aeriene. Dimensiunile bagajului de cabină, de cel mult șapte kilograme, ar urma să se calculeze doar prin însumarea lungimii, lățimii și a înălțimii, fără alte restricții. Măsura întârzie să fie aplicată, însă, pentru că liniile aeriene fac presiuni puternice la instituțiile europene.