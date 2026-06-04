Peisaje apocaliptice au fost surprinse în Roma. O tornadă care a lovit nordul oraşului cu rafale de peste 120 de km pe oră a devastat cartiere întregi.

Zeci de copaci rupţi sau smulşi din rădăcină au căzut peste maşini şi staţii de alimentare cu carburant. Mansardele au rămas fără acoperiş iar mai multe locuinţe au fost distruse total. Din fericire nimeni nu a fost rănit grav.

Cele mai puternice efecte s-au resimţit în cartierele Nomentano, Salario şi Parioli, aflate la nord de centru. Pe şoseaua de centură estică, Tangenziale Est, carosabilul a fost îngustat în mai multe puncte din cauza crengilor căzute. La Conca d'Oro, o tarabă din piaţă a fost ridicată de vârtej şi aruncată peste o maşină parcată. Tornada a smuls şi acoperişurile mai multor case din cartierul Nuovo Salario, potrivit Wanted in Rome.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat că staţiile de monitorizare, deşi nu cele mai apropiate de epicentru, au înregistrat viteze ale vântului de 90 de kilometri pe oră, ceea ce sugerează că rafalele din centrul furtunii au depăşit 100 km/h. Gualtieri a descris fenomenul drept un eveniment meteorologic extrem şi brusc. Potrivit primarului, aproximativ 60 de copaci au căzut pe domenii publice şi private, pe străzi precum Via Val Pellice, Via Salviucci, Via del Prato della Signora, Viale della Moschea şi Via del Foro Italico.