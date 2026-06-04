Au fost chemaţi pompierii aseară la o şcoală abia reabilitată din Oradea. Un incendiu a cuprins o sală de clasă la câteva ore după plecarea ultimilor elevi.

Flăcările au izbucnit la parter dar întreaga clădire a fost cuprinsă de fum iar geamurile au început să crape din cauza temperaturilor ridicate. Pompierii au reuşit să stingă focul, înainte să se extindă la alte săli.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost limitate la clasa în care a izbucnit incendiul. Pentru elevi, cursurile s-au mutat astăzi în online.