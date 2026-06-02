Rusia a lansat 729 de drone şi rachete asupra Ucrainei. Sunt cel puţin 10 morţi şi 100 de răniţi

Cel puțin 10 persoane au murit și alte 100 au fost rănite după un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Loviturile vin după avertismentele privind un asalt major din partea Moscovei.

Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 100 au fost rănite în urma unui val de atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia asupra mai multor orașe din Ucraina în noaptea de luni spre marți. Capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentelor, însă au fost lovite și regiunile Dnipro, Harkov, Zaporojie și Poltava, potrivit Reuters şi Ukrainska Pravda.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat 73 de rachete și 656 de drone de diferite tipuri. Printre acestea s-au numărat rachete balistice Iskander-M, rachete de croazieră Kh-101 și Kalibr, precum și drone Shahed și alte aparate fără pilot.

Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat 642 de ținte, inclusiv 40 de rachete și 602 drone. Cu toate acestea, 30 de rachete balistice, trei rachete de croazieră și 33 de drone au lovit 38 de locații din întreaga țară.

La Kiev, atacurile au provocat moartea a patru persoane și rănirea altor 58, inclusiv copii, potrivit primarului Vitali Kliciko. Două clădiri au fost lovite, iar echipele de salvare au intervenit pentru a căuta persoane care ar fi putut rămâne prinse sub dărâmături.

"Era fum peste tot, nu puteai vedea nimic. Nu înțelegeam ce se întâmplă, părea un fel de apocalipsă", a declarat Olha Mudr, care s-a adăpostit împreună cu fiica sa de șase ani în apropierea unui bloc distrus.

În regiunea Dnipro, șase persoane au fost ucise, iar alte 36 au fost rănite în urma atacurilor cu rachete și drone, a anunțat guvernatorul regional. Imagini publicate de autorități arată blocuri avariate, mașini carbonizate și un loc de joacă pentru copii distrus.

Atacul survine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase asupra posibilității unor bombardamente de amploare. De cealaltă parte, autoritățile ruse au raportat atacuri ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Federației Ruse.

Rafinărie de petrol, atacată cu drone ucrainene

O rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar a luat foc după un atac cu drone, iar în regiunea Belgorod un băiat de 11 ani a fost rănit după ce o dronă ucraineană a lovit o locuință. De asemenea, sistemele de apărare aeriană au fost activate în zona Sevastopolului, baza Flotei ruse din Marea Neagră aflată în Crimeea ocupată.

