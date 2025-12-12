Aproape jumătate dintre companiile din România au crescut valoarea beneficiilor acordate angajaților, de sărbători, anul acesta. Iar conform unui studiu recent, companiile se orientează tot mai des spre beneficii flexibile și ușor de administrat.

Primele în bani rămân preferatele a angajaților, dar tot mai multe companii au început să oferă și acele carduri cadou pentru că mizează pe flexibilitate.

Așadar, tot mai mulți angajați, patru din zece, au început să prefere aceste cardui cadou pentru perioada mai lungă de valabilitate, dar și pentru beneficiile suplimentare pe care le oferă.

Companiile mizează pe motivația și loialitatea oamenilor, iar efectele încep să se vadă: au observat mai multă implicare în echipă.

Aproape 80% dintre angajatori iau în calcul un buget flexibil și anul viitor, cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei pentru fiecare angajat.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproximativ 500 de persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani.

