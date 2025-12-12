Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025

Aproape jumătate dintre companiile din România au crescut valoarea beneficiilor acordate angajaților, de sărbători, anul acesta. Iar conform unui studiu recent, companiile se orientează tot mai des spre beneficii flexibile și ușor de administrat.

de Cristina Niță

la 12.12.2025 , 10:50

Primele în bani rămân preferatele a angajaților, dar tot mai multe companii au început să oferă și acele carduri cadou pentru că mizează pe flexibilitate.

Așadar, tot mai mulți angajați, patru din zece, au început să prefere aceste cardui cadou pentru perioada mai lungă de valabilitate, dar și pentru beneficiile suplimentare pe care le oferă.

Companiile mizează pe motivația și loialitatea oamenilor, iar efectele încep să se vadă: au observat mai multă implicare în echipă.

Articolul continuă după reclamă

Aproape 80% dintre angajatori iau în calcul un buget flexibil și anul viitor, cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei pentru fiecare angajat.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de aproximativ 500 de persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

companii beneficii angajati sarbatori
Înapoi la Homepage
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: &#8220;Mereu m-a susţinut&#8221;
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Ştiri economice » Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025