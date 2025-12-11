Un individ a intrat peste fosta iubită în casă, într-o comună din Timiş, şi a bătut-o crunt din simplu motiv că nu putea accepta despărţirea. Femeia a depus plângere şi a obţinut şi un ordin de protecţie, dar agresorul este în continuare liber. Copleşită de frică, victima a avut curajul să-şi spună povestea pentru Observator.

"Acum te iubeşte, acum te omoară.", a declarat victima.

Imaginile sunt şocante. Tânăra de 30 de ani a fost atacată iniţial în faţa locuinţei, apoi urmărită până în casă şi bătută crunt.

"A început să îmi zică să am grijă că orice spun şi orice voi face, îmi va face mai mult rău. S-a apropiat de mine şi m-a împins. Într-un filmuleţ se vede că mă împinge în uşă. Mi-a dat un pumn în faţă. A zis că dacă sun la poliţie mă omoară.", a spus victima, Larisa Miroiu.

A fost lovită cu pumnii şi cu picioarele, împinsă pe jos şi chiar sugrumată de fostul iubit. Deşi relaţia dintre cei doi a durat doar câteva luni, indiviul a dat semne de violenţă încă de la început.

"Relaţia noastră s-a terminat în punctul în care a devenit violent fizic. Când am decis să pun puct relaţiei a reacţionat bine pe moment. După cred că l-au luat gândurile, l-a luat gelozia şi comportamentul s-au schimbat.", a mărturisit femeia bătută.

Imediat după atac, tânăra s-a dus la IML şi apoi a depus plângere la poliţie. Bărbatul de 30 de ani este acum cercetat penal pentru violenţe şi violare de domiciliu.

"A fost emis ordin de protecție provizoriu cu monitorizare electronică şi totodată bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul poliţiei.", a declarat Aurora Piperea, reprezentant IPJ Timiş.

"Deşi e monitorizat electronit, da, încă mă tem pentru viaţa mea. Nu am mai trăit niciodată aşa ceva şi m-a afectat mult emoţional. Nu mai pot să mai dorm, am coşmaruri noaptea.", a adăugat victima.

În ultimii cinci ani, 662 de femei au fost ucise, iar altele 30 de mii au fost bătute de partenerii lor.

