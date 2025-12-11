Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei

Finalul anului vine cu oportunități pentru cei care își caută un job, dar nu au studii superioare. Angajatorii se află în continuă căutare de personal pentru posturile de execuție, iar cele mai multe oferte sunt pentru pozițiile care nu pot funcționa în regim de lucru remote. 

de Andreea Filip

la 11.12.2025 , 08:42

Sfârșitul de an chiar vine cu oportunități pentru cei fără studii superioare, în căutarea unui loc de muncă. Peste 12.000 de joburi sunt disponibile în acest moment pe două platforme de profil: șofer, lucrători în depozit, casieri, mecanici. Sunt domenii precum retail, transport/logistică, servicii, HoReCa.

Joburi pentru cei fără studii superioare

Peste 650.000 de aplicări au fost făcute doar în ultima lună, o spune managerul celei mai mari platforme de recrutări online din România. București rămâne orașul cu cele mai multe oportunități, urmat de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. 

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește salariile, sunt între 3.500-3.800, astfel: Retail - 3.500 de lei, Transport/Logistică - 3.800 de lei, Servicii - 3.600 de lei, HoReCa - 3.500 de lei. Angajatorii afișează salariile de la început pentru un plus de transparență. 

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

jovuri locuri de munca
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Ştiri economice » Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei