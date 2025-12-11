Finalul anului vine cu oportunități pentru cei care își caută un job, dar nu au studii superioare. Angajatorii se află în continuă căutare de personal pentru posturile de execuție, iar cele mai multe oferte sunt pentru pozițiile care nu pot funcționa în regim de lucru remote.

Sfârșitul de an chiar vine cu oportunități pentru cei fără studii superioare, în căutarea unui loc de muncă. Peste 12.000 de joburi sunt disponibile în acest moment pe două platforme de profil: șofer, lucrători în depozit, casieri, mecanici. Sunt domenii precum retail, transport/logistică, servicii, HoReCa.

Joburi pentru cei fără studii superioare

Peste 650.000 de aplicări au fost făcute doar în ultima lună, o spune managerul celei mai mari platforme de recrutări online din România. București rămâne orașul cu cele mai multe oportunități, urmat de Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara.

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește salariile, sunt între 3.500-3.800, astfel: Retail - 3.500 de lei, Transport/Logistică - 3.800 de lei, Servicii - 3.600 de lei, HoReCa - 3.500 de lei. Angajatorii afișează salariile de la început pentru un plus de transparență.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰