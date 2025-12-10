Moarte învăluită în mister la Oradea. Un şofer de ride-sharing, divorţat recent, a fost găsit carbonizat în maşina cu care făcea curse zilnic. Zăcea pe un câmp de la marginea oraşului de aproape 10 ore când cineva a dat alarma. Poliţiştii încearcă să afle de la ce i s-a tras acest sfârşit cumplit, dar au la dispoziţie extrem de puţine indicii.

Locul izolat în care a fost găsit bărbatul carbonizat - aproape de şoseaua de centură Oradea - le-a sugerat la început anchetatorilor o crimă sau o sinucidere. Un curier care trecea prin zonă a văzut aseară maşina arsă şi s-a apropiat să vadă dacă cineva are nevoie de ajutor. S-a trezit în mijlocul unui coşmar real.

"Când m-am dat jos din maşină, am văzut ce am văzut. Era scheletul omului. Nu am dormit toată noaptea", spune curierul.

A rămas captiv în maşina care i-a devenit sicriu

Mircea, bărbatul găsit carbonizat, avea 42 de ani şi se mutase de la Cluj-Napoca la Oradea anul trecut, după ce divorţase. Maşina în care a murit o închiriase recent ca să lucreze şofer de ridesharing. Cu câteva ore înainte de tragedie, un coleg încercase să ia legătura cu el.

"Luni spre marţi vorbisem cu el în decursul zilei, a zis că e ok. Dimineaţă la ora 07:00, marţi, i-am trimis mesaj: "Ce faci, eşti la serviciu?". Nu mi-a răspuns şi i-am mai trimis un vocal după, pe la 08:40, tot nu mi-a răspuns", a declarat colegul victimei.

"De copil, copil l-am cunoscut. Un băiat înalt, subţirel, băiat bun era. Iooi, ce şoc!", spune o vecină.

Criminaliştii au prelevat probe din jurul maşinii carbonizate pentru a afla dacă lângă victimă a mai fost cineva în ultimele sale clipe de viaţă. Ancheta a luat o nouă turnură după autopsie.

"Au fost audiate mai multe persoane şi, în prezent, putem afirma cu certitudine. Victima nu a fost omorâtă de către o altă persoană", a declarat Cristian Ardelean - purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Procurorii au cerut să fie analizată epava maşinii. Trebuie să stabilească dacă focul a fost pus intenţionat şi este vorba despre o sinucidere - sau dacă a izbucnit în urma unei defecţiuni tehnice.

