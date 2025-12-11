După patru ani, o cunoscută companie olandeză părăsește piața din România

După patru ani în care a funcționat în România, compania olandeză Van Hessen pleacă. Firma, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, a decis acum să iasă de pe piața locală.

"Fiind un business global, ne evaluăm periodic potențialul de creștere la nivel mondial, căutând cele mai potrivite condiții de operare într-un peisaj în continuă evoluție. Rămânem deschiși pentru o dezvoltare durabilă a afacerilor și ne evaluăm în mod regulat posibilitățile pe fiecare piață pe care operăm", a transmis compania pentru Profit.ro.

A funcționat pe pierderi

De când a intrat pe piața din România, Van Hessen a funcționat doar pe pierderi. Sumă cumulată pe patru ani a fost de 1,2 milioane lei, iar datoriile au ajuns la 1,8 milioane lei.

Articolul continuă după reclamă

Compania a fost fondată în 1902, ca o afacere de familie, și a devenit unul dintre furnizorii de top pe segmentul carcaselor. Portofoliul Van Hessen este completat cu alte produse din carne și cu materii prime pentru industria farmaceutică, de asemenea de origine animală. În 2017, compania a fost preluată de grupul german Saria.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰