Protestele s-au extins în mai multe judeţe din ţară, în a doua seară de manifestaţii. După evenimentele controversate din cadrul conferinţei de presă a Curţii de Apel Bucureşti, sute de oameni au ieşit în stradă pentru a-şi striga nemulţumirile.

Între timp, 180 de procurori şi magistraţi din toată ţara şi-au anunţat susţinerea pentru cei doi judecători care au ieşit în public şi au vorbit despre ceea ce se întâmplă "în spatele uşilor închise".

Pentru a doua seară la rând, oamenii au protestat în Capitală. Au schimbat locaţia doar.

La mitingul de aici, din piața Victoriei, s-au adunat câteva sute de persone care au protestat sub sloganul 'Scoateți corupția din justiție!' Tot aici, acum opt ani, în piața Victoriei, oamenii protestau tot pentru apărarea justiței, împotriva ordonanței 13.

Românii au protestat şi la Braşov, în ciuda condiţiilor meteo nefavorabile. În semn de solidaritate cu manifestanţii, dar şi pentru a îşi arăta susţinerea faţă de cei doi magistraţi Laurenţiu Beşu şi Raluca Moroşanu, două judecătoare le-au adus ceai protestatarilor pentru a se încălzi.

Şi tot aseară, Sorina Marinaş, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a postat pe Facebook un mesaj de susţinere pentru aceeaşi magistraţi, semnat de 180 de procurori.

În câteva zeci de minute a venit o reacţie şi de la preşedintele Nicuşor Dan.

"Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00" (...)

Clujenii şi-au strigat şi ei nemulţumirea în stradă pentru a doua seară, consecutiv.

Şi în Iaşi, sute de manifestanţi au protestat.

Ieri, la începutul conferinţei extraordinare de presă a Curţii de Apel Bucureşti, a avut loc un eveniment care a şocat întreaga ţară. Judecătoarea Raluca Moroşanu, magistrată de 19 de ani la CAB, a deschis conferinţa de presă cu un mesaj clar.

Un discurs devenit viral aproape instant, şi urmat de un alt moment, care a revoltat opinia publică.

Vicepreşedinta Curţii de Apel, Ionela Tudor, îi şopteşte, în timpul conferinţei de presă, preşedintei CAB - Liana Arsenie, că iese din sală pentru a vorbi la telefon cu Lia Savonea - şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Ministrul Justiţiei spune că va verifica toate acuzațiile aduse la adresa magistraților.

Preşedintele USR, Dominic Friz, i-a cerut ministrului de Justiţie să-l demită pe procurorul-şef DNA, Marius Voineag. Însă șeful Direcției Anticorupție nu crede că este oportun.

Și Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat verificări, chiar dacă "alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie, prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană".

Proteste sunt anunţate şi în zilele următoare.

