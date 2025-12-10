În perioada sărbătorilor, tentațiile la cumpărături sunt mari. Ne-am obişnuit să ne facem toate poftele cu cardurile de credit. Tranzacţiile cresc şi cu 40% în preajma Crăciunului. O soluție rapidă pentru cadouri, mese festive și reduceri atractive. Doar că, de multe ori, uităm de dobânzile mari care vin la pachet.

Cardul de credit e tot mai folosit, mai ales în perioada sărbătorilor.

"Cumpărături ceva aşa mai scumpe. Pentru care nu puteam dintr-odată să cheltui bugetul. Ca să-l pot eşalona", a explicat o femeie.

"Este o chestie foarte utilă, zic eu. E acolo, ca o rezervă care nu a noastră, într-un fel spus", a completat o altă persoană.

Iar faptul că avem mai mulţi bani la dispoziţie ne face să cumpărăm mai mult.

"Se reflectă în creşterea vânzărilor şi a traficului în magazine, dar şi online. În plus, pentru a veni în sprijinul clienţilor, avem opţiunea de plată în rate. Pentru sărbători avem pregătită o colecţie specială de Crăciun cu seturi, la preţuri speciale", a declarat Bianca Popa, reprezentant marketing şi PR magazin cosmetice.

Plățile în rate și discounturile amplifică apetitul de consum

Plata în rate, combinată cu discounturile, ne accelerează achiziţiile. Estimările specialiştilor arată că tranzacțiile cu cardurile de credit cresc cu 30-40% în luna decembrie, față de restul anului.

"Oamenii consumă şi consumă de pe aceste plastice. De cele mai multe ori, perioada sărbătorilor ne duce într-o mică capcană: cea emoţională. Avem tendinţa să cumpărăm mai mult decât ar trebui să consumăm sau decât am putea", a subliniat Claudiu Trandafir, expert financiar.

Cumpărăm de toate cu aceste carduri, nu doar produse scumpe. De la alimente, şi până la cosmetice, haine sau electrocasnice. Ar trebui însă să fim atenţi la cum le folosim.

Riscul de a ajunge rău-platnic crește dacă nu gestionăm corect creditul

"Mă gândesc 24 de ore înainte să iau decizia de cumpărare. Să calculez rata la un maximum de 5% din venitul meu. Ăla să fie gradul meu de îndatorate. Şi atunci pot să mă declar fericit că am sărbători frumoase", a mai precizat Claudiu Trandafir.

"Putem ajunge să fim înscrişi în biroul de credit ca rău platnic pentru că nu am ştiut cum să utilizăm acest produs de creditare. Să verificăm raportul de activitate pe care l-am avut. Indicat ar fi să achităm întreaga sumă folosită, până la scadenţă, ca să nu plătim dobândă", avertizează Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept bancar.

Iar dobânzile pot ajunge şi la 30%. Românii au în portofele în jur de trei milioane de carduri de credit.

