Marea Britanie, în declin economic neaşteptat. PIB-ul a scăzut cu 0,1% în octombrie

Economia Marii Britanii s-a contractat în mod neașteptat înainte de prezentarea bugetului pentru anul viitor, potrivit celor mai recente date oficiale. Economia a scăzut cu 0,1% în octombrie, a anunțat Oficiul Național de Statistică (ONS), în timp ce economiștii se așteptau la o creștere de 0,1%. Economia s-a contractat tot cu 0,1% și în cele trei luni până în octombrie. Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a continuat să afecteze producția auto, recuperarea în octombrie fiind doar ușoară după scăderea din luna precedentă, în timp ce analiștii au spus că incertitudinea dinaintea bugetului a încetinit cheltuielile consumatorilor și ale companiilor.

Datele mai slabe decât se anticipa întăresc argumentele pentru ca Banca Angliei să reducă dobânda de referință la ședința de săptămâna viitoare, au afirmat analiștii. Guvernul a făcut din creșterea economică una dintre prioritățile sale principale, potrivit BBC.

Guvernul promite investiții și măsuri pentru creștere

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat că guvernul lucrează pentru stimularea creșterii economice prin reducerea facturilor la energie și investiții majore în infrastructură.

"Suntem hotărâți să contrazicem previziunile privind creșterea și să creăm locuri de muncă bine plătite, pentru ca toată lumea să trăiască mai bine, oferindu-ne totodată posibilitatea de a investi în servicii publice mai bune", a spus purtătorul de cuvânt al Trezoreriei.

Ministrul de finanțe din opoziție, Sir Mel Stride, a dat vina pe buget pentru această contracție neașteptată, spunând că este "un rezultat direct al gestionării defectuoase a economiei de către laburiști".

"Timp de luni întregi, Rachel Reeves a indus în eroare publicul britanic. A spus că nu va crește taxele pentru oamenii care muncesc. A încălcat din nou această promisiune. A insistat că există un gol bugetar în finanțele publice, dar nu era", a spus Sir Mel Stride.

Ruth Gregory, economist-șef adjunct pentru Marea Britanie la Capital Economics, a afirmat că această contracție surprinzătoare este "un motiv în plus pentru a ne aștepta ca Banca Angliei să reducă dobânda de referință joia viitoare".

"Este remarcabil faptul că economia a crescut într-una singură dintre ultimele șapte luni", a spus Ruth Gregory.

Producția industrială, în declin accentuat

În cele trei luni până în octombrie, producția industrială a scăzut cu 0,5%, în principal din cauza unei prăbușiri de 17,7% în producția de autovehicule.

Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover a oprit producția în toate fabricile sale din Regatul Unit pe tot parcursul lunii septembrie, iar reluarea activității din fabrici a avut loc treptat la începutul lunii octombrie.

Reluarea producției de autovehicule a ajutat la creșterea producției industriale la nivel național în acea lună, cu un avans de 1,1%.

Totuși, ONS a precizat că revenirea în producția auto a fost modestă, rămânând mult sub nivelurile din august.

Sectorul serviciilor, care include domenii precum serviciile profesionale și retailul, nu a înregistrat nicio creștere în cele trei luni până în octombrie. Datele lunare privind PIB-ul sunt mai volatile decât media pe trei luni, considerată a oferi o imagine mai fidelă a evoluției economice.

Incertitudinea înainte de Buget paralizează cheltuielile

Jack Meaning, economist-șef pentru Marea Britanie la Barclays și fost consilier la Banca Angliei, a declarat pentru programul Today al BBC că ultimele date arată că economia este "fără echivoc slabă".

"Continuă povestea pe care am văzut-o practic pe tot parcursul acestui an: o decelerare a creșterii, de la cifre relativ solide la început până la unele mult mai slabe acum și, de fapt, o contracție propriu-zisă. În cele din urmă, o parte din povestea de astăzi este că nu am văzut o revenire atât de puternică a producției Jaguar Land Rover pe cât ne-am așteptat. Credeam că totul își va reveni repede; se pare că va dura puțin mai mult", a spus Jack Meaning.

Meaning a adăugat că datele de la Barclays indică faptul că incertitudinea înainte de Buget a pus presiune pe economie, oamenii "amânând achizițiile și deciziile mari de cheltuire".

Scott Gardner, strateg de investiții la JP Morgan Personal Investing, a spus că speculațiile dinaintea discursului ministrului de finanțe "au avut un efect paralizant" asupra cheltuielilor.

"Speculațiile privind Bugetul și incertitudinea legată de potențialele schimbări fiscale au afectat starea de spirit a companiilor și consumatorilor, determinându-i pe unii să amâne decizii importante până după prezentarea Bugetului", a declarat Scott Gardner.

Fergus Jimenez-England, economist asociat la Institutul Național de Cercetare Economică și Socială, a afirmat că decizia ministrului de a mări rezerva financiară în Buget "ar trebui să ajute la reducerea incertitudinii în anul următor", însă nu este clar dacă acest lucru va impulsiona activitatea economică.

În schimb, Yael Selfin, economist-șef la KPMG UK, a spus că investițiile din partea sectorului privat și a guvernului "ar putea stimula creșterea în anul următor".

"Ca urmare, ne așteptăm ca investițiile să rămână un contributor esențial la creștere până în 2026", a spus Yael Selfin

