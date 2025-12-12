Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie, arată statistica oficială. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%.

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.

Cele mai mari scumpiri din noiembrie 2025 față de noiembrie 2024

Chiar dacă ritmul scumpirilor nu a mai accelerat, inflaţia s-a păstrat la un nivel ridicat. Serviciile sunt cele care apasă cel mai mult pe buget, însă aşteptaţi-vă şi la facturi ridicate la curent. Iar la mâncare, fie că alegem preparate gata făcute, fie că le gătim acasă, aproape nimic nu a rămas neatins de scumpiri.

Articolul continuă după reclamă

Pâine +9,8%

Fructe proaspete +15,1%

Carne +7%

Ulei +9,1%

Pește proaspăt +8%

Lapte +9,2%

Brânză +6%

Cafea +20,5%.

Îmbrăcăminte +7%

Încălțăminte +5,7%

Mobilă +5,6%

Detergenți +9,6%

Cărți +10%

Medicamente +5,5%

Combustibil +6%

Țigări +6,7%

Energie electrică +62%

Gaze +5%

Chirie +8,6%

Apă, canal, salubritate +14%

Cinematografe, teatre +9,7%

Reparaţii auto, electronice +16%

Bilete de tren: +18%

Igienă şi cosmetică: +17,9%

Restaurante, cafenele: +12,4%

Hoteluri: +10%

"Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰