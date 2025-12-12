Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie, arată statistica oficială. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%.
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
Cele mai mari scumpiri din noiembrie 2025 față de noiembrie 2024
Chiar dacă ritmul scumpirilor nu a mai accelerat, inflaţia s-a păstrat la un nivel ridicat. Serviciile sunt cele care apasă cel mai mult pe buget, însă aşteptaţi-vă şi la facturi ridicate la curent. Iar la mâncare, fie că alegem preparate gata făcute, fie că le gătim acasă, aproape nimic nu a rămas neatins de scumpiri.
- Pâine +9,8%
- Fructe proaspete +15,1%
- Carne +7%
- Ulei +9,1%
- Pește proaspăt +8%
- Lapte +9,2%
- Brânză +6%
- Cafea +20,5%.
- Îmbrăcăminte +7%
- Încălțăminte +5,7%
- Mobilă +5,6%
- Detergenți +9,6%
- Cărți +10%
- Medicamente +5,5%
- Combustibil +6%
- Țigări +6,7%
- Energie electrică +62%
- Gaze +5%
- Chirie +8,6%
- Apă, canal, salubritate +14%
- Cinematografe, teatre +9,7%
- Reparaţii auto, electronice +16%
- Bilete de tren: +18%
- Igienă şi cosmetică: +17,9%
- Restaurante, cafenele: +12,4%
- Hoteluri: +10%
"Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.
Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
