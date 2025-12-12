Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie, arată statistica oficială. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%.

de Redactia Observator

la 12.12.2025 , 10:47
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri Supermarket din București, 15 noiembrie 2025 - Shutterstock

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.

Cele mai mari scumpiri din noiembrie 2025 față de noiembrie 2024

Chiar dacă ritmul scumpirilor nu a mai accelerat, inflaţia s-a păstrat la un nivel ridicat. Serviciile sunt cele care apasă cel mai mult pe buget, însă aşteptaţi-vă şi la facturi ridicate la curent.  Iar la mâncare, fie că alegem preparate gata făcute, fie că le gătim acasă, aproape nimic nu a rămas neatins de scumpiri. 

Articolul continuă după reclamă
  • Pâine +9,8%
  • Fructe proaspete +15,1%
  • Carne +7%
  • Ulei +9,1%
  • Pește proaspăt +8%
  • Lapte +9,2%
  • Brânză +6%
  • Cafea +20,5%.
  • Îmbrăcăminte +7%
  • Încălțăminte +5,7%
  • Mobilă +5,6%
  • Detergenți +9,6%
  • Cărți +10%
  • Medicamente +5,5%
  • Combustibil +6%
  • Țigări +6,7%
  • Energie electrică +62%
  • Gaze +5%
  • Chirie +8,6%
  • Apă, canal, salubritate +14%
  • Cinematografe, teatre +9,7%
  • Reparaţii auto, electronice +16%
  • Bilete de tren: +18%
  • Igienă şi cosmetică: +17,9%
  • Restaurante, cafenele: +12,4%
  • Hoteluri: +10%

"Indicele preţurilor de consum în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025 a fost 100,42%. Rata inflaţiei de la începutul anului (noiembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) a fost 6,9%", se arată în comunicatul INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%. Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

inflatie romania scumpiri ins
Înapoi la Homepage
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: &#8220;Mereu m-a susţinut&#8221;
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Ştiri economice » Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 