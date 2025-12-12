Spectacol unic în lume. Palmierii care înfloresc o singură dată în viață

Un spectacol botanic ieşit din comun fascinează locuitorii oraşului Rio de Janeiro: mai mulţi palmieri talipot, plantaţi în urmă cu mai bine de şase decenii, înfloresc pentru prima şi ultima dată în decursul ciclului lor de viaţă.

Aceşti arbori, care au în jur de 65 de ani şi cresc în imensul parc Aterro do Flamengo şi în Grădina botanică, au fost introduşi în anii 1960 de arhitectul peisagist Roberto Burle Marx.

Palmierul talipot (Corypha umbraculifera), originar din sudul Indiei şi din Sri Lanka, este una dintre cele mai mari specii de palmier din lume, dimensiunile depăşind 30 de metri înălţime în cazul unora dintre exemplare.

Caracteristica emblematică a acestei specii este că înfloreşte o singură dată în decursul vieţii sale, între 40 şi 70 de ani.

''Palmierul talipot rodeşte o singură dată în ciclul său de viaţă şi poate produce până la 5 milioane de fructe'', a explicat pentru AFP Marcus Nadruz, de la Institutul de cercetare al Grădinii botanice Rio de Janeiro, potrivit Agerpres.

Florile, sub forma unor ciorchini, au început să se dezvolte în octombrie, formând coroane enorme în vârful palmierilor, pline de milioane de flori minuscule de culoare galbenă. Per ansamblu, acest proces, de la deschiderea primelor flori şi până la maturizarea fructelor, va dura circa un an, a explicat Nadruz.

După ce fructele vor cădea, palmierii vor intra în procesul ireversibil al morţii.

''Sunt născută în 1961, aşadar e de vârsta mea şi este în floarea vârstei'', spune cu entuziasm Deborah Faride, care locuieşte la Sao Paulo şi care călătoreşte special pentru a asista la acest fenomen.

Grădina botanică preconizează să colecteze seminţele pentru a cultiva noi plante şi a înlocui aceste exemplare mai bătrâne, distribuindu-le în mod egal în vederea unor proiecte de amenajare peisagistică în spaţiile publice.

