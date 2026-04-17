Românii care nu-şi plătesc amenzile, taxele şi impozitele vor ajunge pe o "listă a ruşinii". Guvernanţii cred că, astfel, creanţele vor fi recuperate mai uşor. Avocaţii, în schimb, spun că măsura e una hazardată şi ar putea duce la un val de procese civile. Pe listă vor apărea şi firmele cu datorii de peste 5000 de lei.

Lista ruşinii pentru cei cu datorii la stat devine certitudine.

"Valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul de 1200 de lei în cazul persoanelor fizice şi 5000 lei în cazul debitorilor persoane juridice", spune Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Aceste liste vor fi publicate o dată la trei luni de către direcţiile de taxe şi impozite ale primăriilor. Cei care îşi achită restanţele integral, vor fi şterşi în maximum 15 zile.

Dacă o persoană fizică deţine un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 mp, în Municipiul București, într-o zonă de categoria B, rang 0, și un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.600 cm³, norma de poluare Euro 5, obligațiile fiscale locale aferente celor două bunuri însumează aproximativ 609 lei anual. În aceste condiții, stabilirea pragului de 1.200 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată.

Primele liste ale ruşinii ar putea fi publicate în luna iulie

În teorie, acestea ar trebui să conţină numele, prenumele şi adresa de domiciliu a rău-platnicului.

"Va fi publicată pe site-ul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale. Ea va fi analizată şi supusă atenţiei publicului la momentul în care vom armoniza toată legislaţia în vigoare, având în vedere faptul că sunt elemente de GDPR care trebuie respectate", spune Iulian Ilie, şef la direcţia de taxe şi impozite a Sectorului 3.

"Oamenii vor dezvolta vătămări personale în care efectiv vor arăta în faţa instanţei că vătămările sunt de natură uriaşă din punct de vedere emoţional, psihic şi material şi vor risca cu siguranţă procese civile. Este o măsură hazardată", spune Cristian Ion Popescu, avocat.

Primarii, în schimb, văd cu ochi buni măsura Executivului.

"E un semnal de alarmă că sunt foarte multe sume care au rămas neplătite de-a lungul timpului şi e nevoie să le urmărim. Practic, odată cu publicarea acestei dispoziţii nu se va mai putea prescrie suma pe care ne-o datorează şi bineînţeles, încercăm să facem şi noi mai multe eforturi ca să aducem mai mulţi bani la bugetul de stat", Mihai Chirica, primar Iaşi.

Debitorii vor fi notificaţi înainte să apară pe listă. Numele lor va fi şters şi dacă vor contesta în instanţă sumele de plată.

Lucia Cujbă

