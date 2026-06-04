Prezidat de Vladimir Putin în oraşul natal, forumul internaţional economic de la Sankt Petersburg a făcut eforturi să ia ochii Occidentului şi să abată atenţie de la atacul devastator pe care l-a dat ieri Ucraina. Cei 20.000 de participanţi au fost întâmpinaţi cu roboţi umanoizi, tehnologie de ultimă oră şi tehnică militară. Printre invitaţi sunt fraţii Tate şi Diana Şoşoacă.

Organizatorii au adus artileria grea ca să arate puterea Rusiei. Roboţi umanoizi, uriaşe panouri cu LED, standuri cu realitate virtuală, maşini electrice cu tehnologie revoluţionară şi maşini de luptă. Mesajul forumului economic a fost, însă, războinic.

"Obţinem victoria în războiul ideologic, ocupăm Kievul, Odesa şi Harkov. Va avea loc o dezmembrare a Uniunii Europene, iar în 2050 devenim lideri şi asigurăm siguranţa şi securitatea mondiale. Folosirea armelor nucleare este un scenariu pozitiv pentru noi", a spus Konstantin Malofeev, magnat rus.

Invitaţii forumului economic de la Sankt Petersburg sunt, de regulă, aliaţi ai Rusiei, dar, anul acesta, printre participanţi se numără controversaţii influcenceri Andrew şi Tristan Tate, acuzaţi de viol şi trafic de persoane şi Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei Americane pentru Arte Plastice, primul oficial american care merge la Sankt Petersburg în ultimii nouă ani. O surpriză este prezenţa prezentatoarei americane de talk-show-uri Candace Owens, dată în judecată pentru defăimare după ce a promovat teorii conspiraționiste conform cărora Prima Doamnă Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat.

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"Americanii s-au săturat să finanţeze Ucraina, să nu ştie unde se duc banii şi să afle că oligarhii cumpără iahturi", a declarat Candace Owens, realizatoare podcast.

Vladimir Putin va ţine mâine tradiţionalul discurs anual la Forumul Economic Sankt Petersburg, în care este de aşteptat să minimizeze efectele războiului cu Ucraina asupra economiei Rusiei. Armata lui Zelenski a lovit, însă, dur ieri. A atacat cu un roi de drone cel mai mare terminal petrolier al Rusiei, aflat la Sankt Petersburg.

"Trebuie să înțeleagă că, dacă vor folosi drone și rachete împotriva noastră, și noi vom face la fel. Este doar o chestiune de timp până când vom putea crește amploarea propriilor noastre atacuri", a declarat Volodimir Zelenski.