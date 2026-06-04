Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura

Fructele de sezon precum cireşele, căpşunile şi frăguţele sunt printre cele mai căutate produse pentru consum sau pentru conservare în pieţele din judeţul Maramureş, acestea provenind din micile ferme individuale, ferme asociate şi doar o mică parte din culturile intensive.

"Cireşele sunt printre cele mai căutate produse, urmate de căpşuni şi frăguţe. Majoritatea produselor sunt cumpărate pentru consum, dar există şi gospodine care preferă aceste fructe pentru dulceaţă, compot sau sucuri naturale. Produsele aduse pe piaţa liberă provin din micile ferme individuale, ferme asociate şi mai puţin din culturile intensive. Probabil aşa se explică faptul că populaţia preferă aprovizionarea din piaţa liberă. Aici, preţurile se pot şi negocia atunci când se cumpără cantităţi mari, iar un mare avantaj îl reprezintă starea proaspătă a produselor. Toate aceste produse nu trec prin depozite frigorifice, ci imediat după recoltare în ziua următoare sunt aduse pe piaţă", a declarat directorul Centrului de consultanţă Agrocentrum Baia Mare, Andreea Mic.

Conform acesteia, producătorii din judeţul Maramureş preferă să îşi valorifice recolta pe piaţa liberă. "Producătorii, fermierii individuali în marea lor majoritate, preferă piaţa liberă pentru că preţurile se mişcă de la o zi la alta, adică scad. Pe când a vinde aceste produse pe piaţa organizată, înseamnă preţuri fixate de magazin şi cantităţi limitate de produse livrate. Fiind vorba de produse perisabile, comerţul organizat solicită fermierilor livrarea în anumite condiţii - caserolă, gramaj, aspect comercial -, iar aceste condiţii sunt dificil de îndeplinit de micii producători. Da, fermele medii sau mari îşi permit genul acesta de livrare pentru că deţin lucrători, însă micul fermier trebuie să se mişte rapid pentru a profita de timpul scurt de rezistenţă al acestor fructe delicioase", a mai precizat Andreea Mic.

"Patria căpşunului" pentru nord-vestul ţării

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Căpşunile care ajung pe pieţele din judeţul Maramureş provin din culturile unor ferme individuale, majoritatea situate pe teritoriul judeţului Satu Mare.

"Satu Mare este patria căpşunului pentru nord-vestul ţării, iar toate produsele care ajung la noi în judeţ vin din zona vecină. Sunt ferme pe zeci de hectare, ferme şi producători care de peste 50 de ani doar cu aşa ceva se ocupă. Adevărul e că solul e un mare avantaj şi căpşunile au un gust deosebit. Fiind un produs extrem de perisabil, acesta trebuie vândut imediat. Aşa se explică prezenţa în piaţă a unor familii de producători care trebuie să valorifice această fereastră scurtă de timp. (...) Dacă în urmă cu o săptămână kilogramul de căpşuni era 20-25 de lei, acum e 10-12 lei. Kilogramul de cireşe, în funcţie de soi, e între 10 şi 15 lei, doar că toate aceste preţuri se ajustează zilnic în funcţie de cantităţile existente în piaţă şi calitatea produselor" a precizat, joi, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Pomicultorilor Maramureş, Mihai Pop.

Alături de fructele de sezon, cumpărătorii preferă şi trufandale de sezon cum ar fi salata, ridichiile, ceapa, pătrunjelul, mărarul, morcovii. De asemenea, toate produsele de sezon sunt achiziţionate în cantităţi apreciabile de proprietarii unor restaurante, săli de evenimente, hoteluri şi pensiuni urbane.

În municipiul Baia Mare funcţionează cinci pieţe agroalimentare, iar Piaţa Izvoare, principala piaţă a oraşului, a fost cuprinsă de Primărie într-un proiect amplu de modernizare evaluat la peste 22 de milioane de lei, investiţie care ar urma să demareze în acest an.

La nivelul judeţului Maramureş mai funcţionează pieţe agroalimentare în localităţile Sighetu Marmaţiei, Vişeu, Borşa, Târgu Lăpuş, Seini, Tăuţii Măgherăuş şi Cavnic, dar şi în comunele cu peste 5.000 de locuitori.