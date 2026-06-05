Statutul de mamă vine cu bucurie, dar şi cu discriminare la locul de muncă. Într-un sondaj publicat recent, 1 din 2 femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber.

Cele mai multe dintre femeile mame care s-au întors la serviciu după concediu de maternitate spun că această revenire la serviciu a venit și cu o serie de provocări, pornind de la relația cu managerul, colegii până la excluderea din proiecte majore sau comentarii și glume la adresa lor odată cu acest nou statut de mamă.

Cele mai multe dintre angajatele mame care au răspuns la acest sondaj realizat de cea mai mare platformă online de recrutare spun că au simțit o răcire în ceea ce privește relația cu colegii.

Glume, comentarii și excludere profesională

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Ba mai mult, s-au confruntat cu glume și comentarii atunci când a fost vorba de problemele pe care le au acasă cu copilul, motiv pentru care multe spun că au fost și nevoite să ascundă aceste probleme pentru a nu fi considerate angajate problemă. Altele au spus că au fost excluse din proiectele majore care duc astfel la avansare sau la o mărire salarială și motiv pentru care se simt discriminate.

În același timp au fost probleme, declară aceste femei mame angajate și în ceea ce privește începerea sau finalizarea programului astfel încât să poată să gestioneze timpul cel mai bine, să poată să preia copilul de la grădiniță.

Mulți dintre colegi și-au arătat frustrarea pentru că aceste angajate mame pleacă fix la terminarea programului și sunt nevoiți să preia sarcinile. Dacă ar fi vorba în schimb de un singur avantaj pe care aceste mame angajate l-ar alege și pe care compania l-ar putea oferi, cele mai multe dintre ele ar opta pentru zile suplimentare de concediu sau săptămâna de lucru de patru zile astfel încât să aibă mai mult timp pe care să-l poată petrece cu copilul.