"Zâmbet perfect în 24 de ore", "implanturi la jumătate de preț", "rezultate garantate". Oricât de bine ar suna, cel mai probabil nu este adevărat. Tot mai mulți pacienți reclamă probleme după tratamente stomatologice costisitoare, la care au ajuns după diverse reclame mincinoase de pe internet. Autoritățile au primit sute de sesizări într-un singur an. Tocmai de aceea, Colegiul Stomatologilor şi ANPC şi-au unit forţele, printr-un acord, împotriva publicităţii înşelătoare. Cum o recunoaştem, dar şi ce trebuie să facem înainte să ne facem o programare la dentist, aflăm chiar acum.

"Văzând foarte mult tot felul de reclame despre albirea dinţilor şi curăţare pe Facebook […] Preţul era într-adevăr mult mai bun şi ce m-a tentat a fost că am găsit foarte repede programare. [...] nu mi s-a prezentat nici ce o să mi se întâmple, nici care sunt riscurile [...] ca rezultat, am avut gingiile foarte inflamate timp de mai multe săptămâni", povesteşte Ana, în vârstă de 49 de ani.

O experienţă care pe Ana a costat-o nu doar sănătatea dinţilor, ci şi buzunarul. Totul de la un banal detartraj făcut în urmă cu 5 ani. Recunoaşte că n-a căutat prea multe informaţii despre clinica stomatologică găsită pe internet. O decizie pentru care trage ponoasele şi astăzi, pentru că s-a ales cu o sensibilitate a gingiilor. În aceeaşi capcană a căzut şi una dintre cunoştinţele Anei.

"Am înţeles că anestezia nu a fost făcută ok, n-a fost întrebată ce alte probleme medicale am. Vrei ceva rapid, vrei ceva ieftin, dar din păcate, la final, ajungi să plăteşti şi mai mult şi consumi şi mai mult timp", mai spune Ana.

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Ce trebuie să facem înainte să ne așezăm pe scaunul dentistului

"Zâmbet impecabil în 24 de ore", "Implant cu garanţie pe viaţă", "Ofertă unică". Sună tentant, dar oare cât este de adevărat? Tot mai mulţi pacienţi acuză probleme grave după intervenții stomatologice care promiteau minuni. Ce ar trebui să facem însă înainte să ne așezăm pe scaunul dentistului?

"Din păcate, am întâlnit mulţi pacienţi care au cerut diferite planuri de tratament şi ulterior aflau că acele costuri nu erau complet realiste. […] unul din cele mai importante lucruri ar fi să se informeze despre cabinetele respective, trebuie să pună foarte multe întrebări, să mai ceară şi a doua opinie. […] pacientul poate să caute pe anumite site-uri ca să vadă dacă clinicile respective au autorizaţie de funcţionare şi toate avizele", explică medicul stomatolog dr. Fadi Cherry.

"E foarte mult marketing la mijloc. [Cum ţi-ai ales medicul stomatolog?] Prin recomandarea unui prieten şi era singura clinică de care ştiam doar vorbe bune din Timişoara"

"Nimeni nu-ţi dă o garanţie a lucrării, preţurile au luat-o razna. Lucrarea de jos am făcut-o, m-a costat 8.000 de lei. [Ar trebui ca autorităţile să controleze cabinetele să vadă dacă sunt nereguli?] Da, normal. ca orice instituţie care lucrează cu omul, ar trebui controlate"

"Cred că toţi ne lăsăm influenţaţi de reclame sau ce ni se promite că ar putea fi frumos. Nu cred că sunt trepte care pot opri acest lucru", spun românii.

800 de pacienţi au depus plângeri la ANPC în 2025

Tocmai de aceea, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a semnat un acord de colaborare cu Protecția Consumatorilor. Vor astfel să protejeze pacienţii şi să combată publicitatea înșelătoare. Practic, documentul arată, negru pe alb, ce este permis în reclamele cabinetelor stomatologice şi ce nu este. De exemplu, textele care cuprind comparaţiile cu alte cabinete sau cele care vorbesc despre rata de reuşită fără dovezi vor fi interzise.

Numai anul trecut, aproape 800 de pacienţi s-au plâns la ANPC că tratamentul primit în cabinet n-a fost tocmai ca-n reclame. Un pas esenţial ca medicii care nu respectă etica să fie sancţionaţi.

"Acţiuni publicitare de foarte multe ori nesustenabile, precum zâmbetul perfect sau dinţi ficşi pe viață. Ştii cum se spune, dacă un enunţ e de necrezut - mai mult ca sigur nu e adevărat. Sesizările: online, prin completarea formularului nostru pe site-ul anpc.ro, depunerea directă la oricare comisariat judeţean. Prin servicii poştale primim foarte multe sesizări susţinute de documente, bonuri, facturi, dovezi de plată, fotografii" a spus preşedintele ANPC, Békési Csaba Lajos.

Psihologii spun că pozele de tipul „Înainte şi După” ne declanşează dorinţa de a fi la acelaşi nivel cu ceilalţi.

"Reclamele în gen sunt făcute pentru a crea această presiune de a face o intervenţie, pentru că în background se creează un soi de comparaţie. […] Şi cu cât expunerea e mai frecventă, cu atât oamenii ajung să aibă o atenţie mai scăzută la detalii, de a lua decizii pe baza emoţiilor şi mai puţin a raţionalului. Şi mai există un fenomen: FOMO TAIE teama de a nu pierde ceva", a spus psihologul Cristina Ionescu.

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