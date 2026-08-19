Veste bună pentru șoferii care tranzitează Valea Prahovei. Drumul până la Brașov este un coșmar de la Comarnic încolo, însă aglomerația din zonă ar putea fi în curând o problemă de domeniul trecutului, deoarece lucrările la centura orașului sunt aproape gata.

Proiectul a început în noiembrie 2023 și a presupus realizarea a trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și construirea unui pasaj care supratraversează râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

De asemenea, au fost amenajate două sensuri giratorii în locurile în care centura ocolitoare face legătura cu drumul național 1.

Noua șosea va asigura fluența traficului într-una dintre zonele în care se produc cele mai mari blocaje de pe Valea Prahovei, în partea de sud a sectorului aglomerat, în dreptul stațiunii Comarnic.

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Este un drum cu câte o bandă pe sens, care ocolește centrul stațiunii, din zona superioară, dinspre Sinaia, până în zona inferioară.

Proiectul este mult așteptat nu doar de localnici, ci și de turiștii care circulă pe Valea Prahovei către Predeal și Brașov și care ajung frecvent să stea în blocaje de trafic chiar și câteva ore.