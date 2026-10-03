Premierul interimar, liderul PNL Ilie Bolojan, afirmă, sâmbătă dimineaţă, că respentarea angajamentelor asumate şi evitarea risipei au făcut posibilă menţinerea ratingului de ţară, dar avertizează că, dacă blocajul va continua, ”va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”. ”Viitorul guvern trebuie să continue linia, să menţină cumpătarea şi să cheltuiască numai ce are”, a trasmis Bolojan, reinterând ideea că PNL doreşte un guvern stabil cât mai curând, ”dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun”.

Bolojan, după ratingul S&P pentru România: Dacă blocajul va continua, vom pierde finanțatorii - Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan reacționează după ce agenția Standard & Poor’s a menținut ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. România evită astfel, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”. Bolojan susține că menținerea ratingului este rezultatul măsurilor luate de Guvern pentru reducerea deficitului și menținerea investițiilor.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD”, afirmă premierul.

Potrivit lui Bolojan, agenția de rating a remarcat faptul că, în ciuda blocajului politic și a atribuțiilor limitate ale Guvernului, România a continuat să susțină investițiile publice și absorbția fondurilor europene.

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„S&P remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi”, spune Ilie Bolojan.

Premierul susține că nivelul investițiilor ar fi fost mai ridicat dacă „PSD nu bloca legea salarizării”, afirmând că în acest caz ar fi existat 770 de milioane de lei în plus.

Bolojan: Deficitul a fost redus cu aproape 27 de miliarde de lei

Bolojan afirmă că Guvernul a redus deficitul bugetar cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să reducă investițiile publice.

„Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprim investițiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut”, afirmă premierul.

El mai susține că, în ultimele 14 luni, cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei.

În același timp, România continuă să suporte costuri ridicate pentru dobânzile aferente împrumuturilor contractate în anii anteriori.

„În numai opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei dobânzi, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut”, spune Bolojan.

Bolojan avertizează asupra riscului unui blocaj politic prelungit

Premierul atrage atenția că menținerea ratingului nu elimină riscurile pentru România. Bolojan spune că, dacă blocajul politic va continua, statul ar putea avea dificultăți în a convinge investitorii și creditorii că își poate respecta angajamentele.

„Cu toate aceste eforturi resimțite de societate, pentru care le mulțumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili”, afirmă premierul.

În opinia sa, prelungirea blocajului ar putea duce la schimbarea direcției economice și la pierderea rezultatelor obținute până acum.

„Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite”, mai spune Bolojan.

Premierul face referire și la riscul menționat de Standard & Poor’s privind adoptarea, în ultimul moment, a unor măsuri de politică publică pe care agenția le consideră „suboptime”.

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are”, afirmă Bolojan.

Premierul spune că obiectivul rămâne formarea cât mai rapidă a unui guvern stabil, dar care să păstreze direcția economică actuală.

„Pentru noi, obiectivul rămâne același: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun”, conchide Ilie Bolojan.