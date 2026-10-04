Duminică dimineață, 4 octombrie, a adus unele dintre cele mai scăzute temperaturi de la începutul toamnei, în special în sudul și centrul țării. Aerul rece s-a făcut simțit inclusiv în București, unde la stația meteo Băneasa s-a înregistrat o temperatură de doar 1 grad Celsius.

Cea mai rece dimineață de la începutul toamnei. Temperaturile au coborât până la -6 grade - Sursa: Shutterstock

Cele mai scăzute valori au fost consemnate în depresiunile intramontane. La Miercurea Ciuc, termometrele au coborât până la -6 grade Celsius, în timp ce la Întorsura Buzăului s-au înregistrat -5 grade.

Frig a fost și în alte localități din zonele depresionare și montane: -3 grade la Joseni, Toplița și Făgăraș, respectiv -2 grade la Brașov. La Petroșani și Padeș, în județul Gorj, minima a coborât până la -1 grad Celsius. Aceeași valoare a fost consemnată și la Târgu Lăpuș.

În sudul țării, temperaturile au fost ceva mai ridicate, dar dimineața a rămas neobișnuit de rece pentru începutul lunii octombrie. La Curtea de Argeș au fost 0 grade, în timp ce la București-Băneasa s-a măsurat 1 grad Celsius. La Ploiești, temperatura a ajuns la 2 grade.

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Cea mai rece dimineață de la începutul toamnei. Temperaturile au coborât până la -6 grade Sursa: Shutterstock

Răcirea este temporară

Deși debutul lunii octombrie a venit cu o dimineață rece, prognozele pentru următoarea perioadă indică o revenire a temperaturilor. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie, iar meteorologii estimează temperaturi, în general, peste valorile climatologice normale pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 5 - 12 octombrie, temperaturile medii sunt prognozate să fie mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a țării, cu cele mai importante abateri pozitive în regiunile vestice.

În același timp, meteorologii estimează un deficit de precipitații la nivelul întregii țări în prima săptămână a intervalului analizat. Astfel, episodul rece din această dimineață nu anunță, cel puțin deocamdată, instalarea unor temperaturi scăzute persistente la nivelul întregii țări.

Diferențele mari dintre valorile înregistrate în depresiunile din centrul țării și cele din zonele joase sunt specifice dimineților senine și calme de toamnă. În astfel de condiții, aerul rece se poate acumula în zonele depresionare, favorizând temperaturi negative chiar și atunci când, la nivel regional, valorile sunt mai ridicate.

Pentru următoarele zile, vremea urmează să intre treptat într-un regim mai blând, însă diminețile pot rămâne reci, mai ales în zonele joase și depresionare, unde temperaturile pot coborî semnificativ față de valorile înregistrate în timpul zilei.