Dacă ziua temperaturile sunt perfecte, noaptea se resimte din plin frigul. Şi pentru că sezonul rece se apropie cu paşi repezi, oamenii au început deja pregătirile pentru iarnă. Primul pas - verificarea şi curăţarea sistemelor de încălzire. Fie că vorbim de coşuri de fum, sobe sau centrale termice, fiecare dintre ele reprezintă o prioritate, pentru că o simplă vizită a unui specialist ne poate feri de o posibilă tragedie. La Suceava, coşarii abia mai fac faţă numărului de solicitări.

Telefoanele coșarilor sună încontinuu în această perioadă. Cererea este atât de mare încât programările se întind pe săptămâni bune.

”Noi sfătuim lumea să cureţe coşurile de fum la ieşirea din sezonul rece, dar obişnuinţa oamenilor este să cureţe coşurile la intrarea în sezonul rece”, spune Constantin Dîrja, coşar.

Specialiştii spun că, la fel de important, este şi ca sobele să fie conforme.

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”Curăţ sobele în tot anul pentru ca aici fac focul de cu toamnă şi mă tem de foc”.

”Sunt strict necesare astfel de treburi. Nu ne jucăm cu focul cum se spune, riscăm să ne ardem”.

”Trebuie să fim precauţi, să fim, pentru siguranţa noastră, am muncit o viaţă, ferească Dumnezeu, se duce tot”, spun oamenii.

”Să evităm pe cât posibil să folosim sobe, burlane sau coşuri de fum improvizate sau defecte. Poate să facă diferenţa între un dezastru şi a proteja viaţa noastră şi viaţa celor dragi”, spune Ioana Popovici, ISU Suceava.

O astfel de intervenţie porneşte de la 200 de lei şi creşte în funcţie de complexitatea lucrării. În ultimele 12 luni, pompierii suceveni au intervenit la 315 incendii în gospodării.